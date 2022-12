En el Sol Azteca ya le aplicaron a Ricardo Monreal el clásico “pues si no es cuando quieras, rey” y, pues, ya le azotaron la puerta en el mero océano. Ya no lo van a aceptar, pues. Al menos no como aspirante presidencial.

Lo anterior ya está más que confirmado, ya que lo estableció el mero líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Para éste, Ricardo Monreal ya se tardó mucho en decidirse a pasarse a la oposición y, aunque tiene modos muy de ellos, pues “ya fue”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Esa ventana ya se cerró”, sentenció Zambrano, quien aceptó que él mismo llegó a ver a Monreal como una verdadera posibilidad para ser presidenciable de su bando. Pero, como el senador nomás anda calentando el boiler sin meterse a bañar, pues mejor ya no. Total, por aspirantes a la candidatura presidencial no paran en la oposición.

“Yo lo dije personalmente, que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones de 2024, pero ya no lo vemos así”, aseguró el líder nacional del PRD en reunión con medios reportada por El País.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

De ser respaldado lo que dijo Zambrano por el PAN y el PRI, Ricardo Monreal pasará a la historia como claro ejemplo de lo que es “el perro de las dos tortas”: sin candidatura presidencial de Morena ni de la oposición.

El PRD le cierra la posibilidad presidenciable a Monreal en el momento en que éste se ha ganado (más) el desprecio de varios militantes y seguidores de Morena y la 4T. Y cómo no: el senador votó en contra del “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho (…) No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es ese respeto a la Constitución”, señaló Monreal al momento de informar que, de manera individual, votaría en contra de la reforma electoral… la cual, a final de cuentas, fue aprobada en lo general.

Jesús Zambrano recordó que, desde hace rato, le dijo a Ricardo Monreal que ya no tenía nada que hacer en Morena: “Ahí ya no cabes, ya no te quieren allá, acá está tu campo de actuación para que puedas ser considerado a una opción”. Sin embargo, el senador negó la invitación, alegando que todavía podía seguir dando lucha…

“Ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana”, concluyó Zambrano.