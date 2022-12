¿Y a qué se enfrenta Ricardo Monreal con esta decisión? Pues a lo de siempre: el desprecio de Morena, donde ya nomás están esperando a ver aquioras le llega a la…

Para no variar, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció su voto en contra de la reforma electoral (versión 2.0, pero en gacho) que impulsa su partido… y más aun, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con Monreal, su voto en contra de dicha reforma es porque está “muy definido”:

“Me ubico del lado de la Constitución, de la ley y de la justicia; me conduzco con los principios y los valores de la democracia”, señaló ante la prensa desde horas antes de ofrecer su posicionamiento oficial ante sus compañeros legisladores.

Con lo anterior, entonces no cayó de sorpresa lo que reafirmó durante su uso del micrófono en el Senado… lo que sigue siendo inexplicable, entonces, es qué chin#$%&os hace todavía en Morena.

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, señaló Monreal al exponer su voto particular ante el pleno del Senado.

“No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es ese respeto a la Constitución”, agregó en referencia a la ola de críticas dentro de Morena que desató su postura ante la reforma impulsada por AMLO. Bueno no es que sea nuevo que ya cae gordo al interior del partido, nomás que previo que va a arreciar la situación.

Y así fue. No sólo de morenistas, parejo:

Pese al posicionamiento de Ricardo Monreal, el “Plan B” de reforma electoral de AMLO fue aprobado en lo general y, según se ve, al momento de escribir esta fregona nota, los puntos particulares pasarán sin ninguna bronca.

“El Senado de la República logró la aprobación del plan ‘B’ en materia electoral, e hizo justicia a la clase trabajadora al duplicar el periodo vacacional”, presumió Morena en su cuenta Twitter oficial. “Felicitamos a las y los senadores que hoy han vuelto a hacer historia”, agregó… nomás le faltó: a todos, menos a Monreal.

Echándose porras él solito (pues ya qué le queda), Ricardo Monreal señaló que él sabe correr riesgos por el compromiso que tiene con la sociedad… es que lo que él tiene es una “auténtica preocupación por la democracia”.