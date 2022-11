Parece que ya nomás la está haciendo cansada, porque desde hace rato Ricardo Monreal está coqueteando con poner no uno, sino los dos pies fuera de Morena. Pero ahora parece ya un poco más cerca lo inminente.

En conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal insinuó que sería en diciembre cuando decida si se va o no de Morena. Férreo a sus modos, lo hizo de una forma tibia… no directamente, sino haciéndose el jocoso, echándose unos cuentos versos de José Alfredo Jiménez.

“Vamos a esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque… ¡diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo… que estés arrepentido!…”, cantó Monreal, luego que un reportero le preguntó si, ahora sí, ya le va a llegar de Morena.

La salida de Monreal del partido que ayudó a fundar se viene cantando desde hace meses, sin embargo, en las últimas semanas se ve inminente debido a las broncas que se trae con los presidenciables… muy especialmente con Claudia Sheinbaum.

Según el senador, la jefa del gobierno capitalino se encargó de distanciarlo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, ahora, es la que orquesta la supuesta campaña que hay en su contra al interior de Morena.

“Hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho a decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. No es propiedad de nadie, ni de los adelantados, ni de las corruptas, el partido. El partido es de todos, lo construimos todos”.

Ricardo Monreal señala a Sheinbaum como la responsable de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, le haya cargando calor en las más recientes ediciones del “Martes del Jaguar”.

En la última, realizada ayer (8 de noviembre), Sansores reveló las propiedades que Monreal y su familia poseen… pero, más grave aún, esto lo hizo violando la suspensión judicial que obtuvo el senador para evitar que se difundiera información en su contra.

Aunque la revelación no fue así que qué barbaridad, lo que enchiló a Monreal fue que a Sansores no le haya importado la suspensión judicial. Por ello, acusó que la gober es una “presunta delincuente”… y, por ello, se encargará de que ajuste cuentas con la justicia. No ahorita (un poquito por el asunto del fuero que ella posee), pero el momento llegará.

“Voy a estar en espera, prudentemente, porque no hay forma de que se escape, no hay forma. Por un lado la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado”, advirtió Monreal.