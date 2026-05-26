Ley IA: Denuncian censura contra periodistas detenidos en San Luis Potosí

Lo que necesitas saber: Organizaciones alertaron por la detención de dos periodistas bajo la Ley IA en San Luis Potosí.

El CPJ (Committee to Protect Journalists) y Article 19 alertaron sobre la detención de un grupo de periodistas bajo la llamada Ley IA en San Luis Potosí.

En el caso del CPJ, este Comité pidió retirar los cargos en contra de una periodista y su hija por presunto uso ilegal de la inteligencia artificial, mientras que periodistas locales denunciaron que todo se trataría de un movimiento de censura contra voces críticas del gobierno de San Luis Potosí.

Foto: @jahootsen

Ley IA en San Luis Potosí

Se trata de la periodista Eréndira Reyes, directora de San Wicho Times —una página de Facebook que informa sobre política local y crítica del gobierno de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí—, y su hija Alejandra Hermosillo, detenidas el 21 de mayo. ¿La razón?

La presunta manipulación ilegal de imagen e identidad digital “al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito, para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad”, señaló la Fiscalía de San Luis Potosí.

En pocas palabras, la manipulación ilegal de la identidad digital de una persona —que pues en su comunicado, la Fiscalía no indicó de quién se trataba.

Foto: @article19mxca

A la detención de Reyes y Hermosillo se sumó la de Christian Herrera de la página Código Rojo, detenido sin que se detallaran los cargos en su contra.

Eso no es todo. Article 19 también alertó por órdenes de detención dictadas contra, al menos, 8 personas bajo procesos irregulares u opacos.

Un video en Facebook

Tanto el CPJ como Article 19 señalaron —de acuerdo a testimonios anónimos de periodistas locales— que estas órdenes de detención y arrestos estarían ligadas con un video de 2025 difundido en redes sociales.

En dicho video, una banda del crimen organizado local acusó a Ricardo Gallardo de presunta corrupción.

(Luego, el gobernador de San Luis Potosí denunció el video, acusando que había sido hecho con imágenes suyas y manipuladas con inteligencia artificial.

Foto: @article19mxca

Un mes después, San Luis Potosí cambió su Código Penal para incluir en los artículos 187 y 187 Bis las imágenes manipuladas con IA como delito castigado hasta con 3 años de prisión).

Entonces, lo que apunta el gremio local es esta presunta relación con la generación y difusión del video en cuestión.

Acusan censura y represalia

“El encarcelamiento de periodistas bajo vagas acusaciones de ‘uso ilegal de IA’ representa una clara escalada en el ya alarmante aumento de casos de acoso judicial contra periodistas en México, que sigue siendo el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

Así se desarrolla este caso relacionado con una legislación cuestionable sobre los usos de la IA para prevenir y atender distintos riesgos.