Lo que necesitas saber: Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, se aventó semejante frase sobre la discapacidad y la homosexualidad durante su segundo informe de Gobierno

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, presentó con bombo y platillo su segundo informe de Gobierno. Tituló el evento como “2 años transformando Sinaloa”, pero la neta es que la mayoría lo recordaremos sólo por la frase que se aventó.

Así tal cual lo leíste en el titular de esta nota, dijo que tener un hijo con adicciones es peor que tener uno con discapacidad, o bien, peor que tener un hijo homosexual (¿¿¿???).

Rubén Rocha y su penosa frase contra la discapacidad y la homosexualidad

El gobernador de Sinaloa se aventó un discurso bien “acá” este sábado 2 de diciembre durante el mencionado 2do informe. Pero lo dicho, la neta es que todo lo demás pasó a segundo término porque esa frase lo eclipsó todo.

“¡Adicciones! Que eso, ta’ más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad, o tener a un hijo homosexual”, fueron tal cual palabras del gobernador de Sinaloa.

No nos creas a nosotros, acá está el video donde retomaron ese fragmento de su discurso.

#ATENCION ? ¡En pleno día de la discapacidad! El desdichado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha @rochamoya_, dijo públicamente que es más feo tener un hijo adicto que con discapacidad u homosexualidad. ¿Cómo estos ignorantes pueden llegar a ser gobernadores?



Apenas hace dos… pic.twitter.com/NKD2ZLQxdv December 3, 2023

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, tiene una buena relación con AMLO. De hecho el Presidente lo reconoció como “un buen gobernador” un día después de su polémica frase sobre la discapacidad y la homosexualidad durante la inauguración de un centro del Teletón en Mazatlán.

Ahora bien, la frase del gobernador de Sinaloa viene en un fragmento de video muy corto, así que en caso de querer defenderse seguro dirán algo como que se sacó de contexto u otra por el estilo (en una de esas se avientan un “No es falso, pero se exagera” jajaja). La pregunta es: ¿hay modo de defender algo como esto?

Sí, es el mismo gobernador de Sinaloa que aceptó proteger a un funcionario acusado de acoso

Lo dicho por Rubén Rocha no es ni de lejos lo peor que le hemos escuchado decir al señor. Por si ya no lo recuerdas, a principios de octubre aceptó tener a un funcionario acusado de acoso sexual entre su equipo. De hecho dijo que él lo iba a proteger porque no lo despidió, sólo lo cambió de puesto.

Sí, ya lo conozco, él es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo. Vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el Centro de Justicia. No queremos acosadores de ningún tipo”, dijo el gobernador de Sinaloa en ese entonces.

