El anuncio de Trump del “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela ya está teniendo sus repercusiones… pues Rusia canceló los vuelos a territorio de Maduro y en su lugar serán redirigidos a Cuba.

Rusia cancela vuelos a Venezuela por tensiones con Estados Unidos

Y es que mientras las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentan, la operadora rusa Pegas Touristik informó que no hará más vuelos al país de Nicolás Maduro.

Mediante un comunicado, la empresa reveló que esta decisión fue tomada por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

Eso sí, Pegas Touristik no cancelará los vuelos programados a Venezuela como tal… sino que cambiarán su destino de Porlamar a Varedero, Cuba.

Además, ayudarán a los turistas rusos a salir de Venezuela y reanudarán sus operaciones en el país cuando se normalicen las cosas.

Foto: Jesus Vargas-Getty Images.

Entonces, ¿qué pasará con los vuelos?

Peeero no todo son malas noticias para los viajeros. Quienes decidan aceptar el cambio de destino se podrán hospedar en hoteles de igual o mayor nivel.

Y para los que no quieran hacer el viaje, recibirán el reembolso de su dinero, pero en crédito para futuras reservaciones con la empresa rusa.