Salgado Macedonio podría perder candidatura… no por acusaciones de abuso, sino por evadir fiscalización

Demandas, críticas, marchas y manifestaciones, nada pudieron hacer para evitar que Félix Salgado Macedonio quedara como candidato a gobernador de Guerrero… pero qué tal los detalles de dinero.

Porque hay cosas que no se pueden pasar por alto (prioridades les dicen), la no presentación de informes de ingresos y gastos de precampaña sería el motivo por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaría a Morena retirarle la candidatura a Salgado Macedonio.

De acuerdo con Proceso, en la sesión en la que se abordó el tema de la candidatura del morenista, tres de los consejeros electorales consideraron que sí estuvo muy pasado de lanza que Salgado Macedonio se ostentara como precandidato a la gubernatura y, además, realizara actos de precampaña sin comprobar gastos ante las autoridades electorales. Se prevé que la resolución será comunicada a los meros, meros de Morena en las próximas horas.

Cabe señalar que el INE no sancionará sólo a Salgado Macedonio. En su dictamen también se nombró a exaspirantes a la candidatura de Morena, como Yair García Delgado, José Fernando Lacunza, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román Ocampo.

Todos los mencionados (más Salgado Macedonio) quedan “con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero”, decidió la Comisión de Fiscalización del INE.

Además de quedarse sin su candidatazo para Guerrero, Morena tendría que pagar una multa de 6 millones 573 mil 391 pesos… aunque, todavía falta que la sanción sea ratificada por el Consejo General del INE. Eso sería hoy mismo (¡qué pinches nervios!).

Por el momento, Salgado Macedonio no se ha pronunciado sobre este asunto… aunque no hay que descartar que apele. De acuerdo con Reforma, el exsenador Salgado “dice” que sí envió su informe de gastos de precampaña… nomás que a destiempo.

Lo anterior se pidió que fuera tomado en cuenta (a favor del morenista), pero los miembros de la comisión nomás no quisieron… no importando que, según Salgado Macedonio, no había nada que declarar, ya que “diiiiiice” que no hizo ningún gasto, ya que su precampaña se basó en evadir a la prensa para no hablar de las acusaciones en su contra por violación… … … digo, se basó en reuniones con compañeros, las cuales ni siquiera fueron organizadas por él.