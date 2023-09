Lo que necesitas saber: Puros perseguidos políticos: Samuel García dice que lo persiguen por sus aspiraciones presidenciales... y los del Frente Amplio dicen que ellos son los perseguidos por toda una red orquestada por el gobernador.

En pleno apogeo de su posible candidatura a la presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León se vio en la necesidad de tramitar un amparo contra cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra?

Quizás. Aunque también está en apogeo un pleito entre el mandatario regio y la alianza opositora PRI-PAN-PRD… y el asunto que, bueno, parece que tiene que ver con el otro y ha ido escalando hasta el punto que, ahora, Samuel García teme que le fabriquen delitos que obstaculicen sus aspiraciones presidenciales (seeee, que le fabriquen).

El gobernador de Nuevo León, Samuel García / Foto: Gabriela Pérez-Cuartoscuro.

“Lo que está haciendo es defender sus derechos como un particular y lo de la familia, en virtud de que pudiera existir cualquier tipo de presión”, señaló el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, en cita recogida por El Financiero. “Yo creo que los que tienen miedo (son ellos, los de la alianza opositora) pues son los que no quieren que llegue el gobernador, si así lo decide, a una candidatura. Pero él no tiene miedo”.

Samuel García dice que es perseguido… Frente Amplio acusa que él es el que persigue opositores

El amparo de Samuel García para él y varios miembros de su familia es promovido a una semana de que el Frente Amplio (o sea, la alianza PRI-PAN-PRD) fue hasta Nuevo León para acusar al susodicho de tener armada toda una red de acoso de alcaldes y legisladores opositores a sus políticas.

“Venimos a decirle, en sus palabras, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales, ¡Ya estuvo, Samuel! Samuelito, ya ponte a jalar; tienes un desmadre en Nuevo León”, señaló en conferencia de prensa el líder del PAN, Marko Cortés.

Amparo promovido por Samuel García es para él y toda su familia

Así que puros perseguidos políticos: mientras que en el Frente Amplio diiiiicen que Samuel García es el que persigue opositores, en el gobierno de Nuevo León ahora se revela que los políticos de oposición han interpuesto varias denuncias en contra de funcionarios del gobierno del de Movimiento Ciudadano.

La cosa no es menor, según el secretario de Gobierno de Nuevo León, hay al menos 200 carpetas de investigación. “El riesgo ahí está, ya sabemos que es cierto lo que está pasando”… todo apunta a que uno de los varios investigados es Samuel García. De ahí que ya promovió su respectivo ampara para protegerse a él, a su esposa Mariana Rodríguez (quien pinta para ir por una senaduría) y al menos 11 miembros de su familia.

