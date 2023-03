Uhhh, seguro así Samuel García rápido destraba el pleito que tiene con los del Congreso de Nuevo León: calificando como “babosadas” las reformas recién aprobadas y contra las que se amparó.

Al darle visto bueno a los cambios que diputados hicieron al Código Penal para incrementar las sanciones por delitos ambientales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comentó que esas reformas sí le gustan… que de ésas más, porque ya cuando en el Congreso se meten con quitarle facultades al Ejecutivo (o sea, a él) eso ya no le gusta. Esas son pin·$%&/es babosadas, dice.

Bueno, no lo dijo así tal cual, sino así: “Lo digo abiertamente, esta es una reforma del Congreso que se envió, que el gobernador ve a favor y se publica [la de los delitos ambientales}, y todo lo que venga a favor de parte del Congreso cuenten conmigo, no babosadas ni ilegalidades de quererme quitar a mi gabinete o de quererme quitar de mi cargo, eso no lo voy a permitir”, advirtió Samuel García.

La semana pasada, el Congreso de Nuevo León se fue a paro de labores indefinido, en protesta por el amparo que Samuel García tramitó hasta Tamaulipas, para evitar que se le apliquen las recientes reformas que se aprobaron… las “babosadas”, según el gober neoleonés.

Con dichas reformas, se le restan facultades al Ejecutivo. Algunas de ellas: que los legisladores tengan “moción de censura” para destituir a miembros del gabinete del gobernador y que el gobernador ya no intervenga en el proceso para designar al fiscal general del Estado.

Lo anterior no le gustó nadita a Samuel García y, por ello, se fue a Tamaulipas a tramitar un amparo contra dichas reformas. Se le concedió y, así, lo legislado en el Congreso sí se aplicará… pero hasta el 2027, al próximo gobernador del Estado.

“Ya la Suprema Corte y muchos juzgados de Ciudad de México, de Nuevo León y de Tamaulipas ya suspendieron todo”, presumió García. “Ilegalidades no, pero buenas reformas como esta, adelante”, agregó el gobernador en su mensaje.

El nada diplomático Samuel García dio este mensaje juuuuuuuuusto cuando en el Congreso de Nuevo León se acordó establecer mesas de diálogo con el Ejecutivo para tratar de resolver los desacuerdos.