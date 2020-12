Samuel García y los ‘suelditos’ de 50 mil pesos: Reviven video de su desconexión con la realidad

Bien dicen que recordar es volver a vivir y ahora que el precandidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, anda en el ojo del huracán por su difícil adolescencia cuando lo obligaban a jugar golf, los usuarios recordaron una polémica declaración que el político se aventó en una entrevista el año pasado.

Resulta que el youtuber Roberto Martínez invitó al político a su canal para hablar sobre su trabajo y lo que pensaba acerca de la política mexicana. En una parte, cuando hablaban del perfil que debía tener un político y de la fama que tienen de “ladrones”, García explicaba que a veces no es posible que los políticos sean filántropos porque de algo tienen que vivir pero lo que no deben hacer es robar.

La cosa es que dijo que él conocía a personas que vivían con humildes “suelditos” de 40 o 50 mil pesos y que con eso eran completamente felices.

“Porque hay otra cosa, desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un suelditos de 40 o 50 y son felices. Tienen pa’ su familia, tienen pa’ las colegiaturas. Entonces no necesariamente filantropía pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se se cobra y lo que se ejerce”, afirmó Samuel García.