Samuel García prevé que Nuevo León vuelva a clases presenciales el 14 de febrero

“Propuesta” con sabor a “se hace, cómo chin$%&/os no”… según Samuel García, la baja de contagios COVID-19 permite que todas las escuelas de Nuevo León regresen completamente a clases bajo el esquema original.

“Ante la evidente disminución de casos, que ya llegamos a una cifra que no veíamos desde finales de diciembre, hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estemos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero”, señaló el gobernador regio en el anuncio hecho ante medios de comunicación.

¿Qué falta para que sea oficial el regreso a clases en Nuevo León?

Pues ya está la propuesta del gobernador Samuel García, lo único que resta, entonces, es el visto bueno del Comité de Salud que lleva el manejo de la pandemia del COVID-19 en Nuevo León.

De acuerdo con García, sólo es cuestión que dicho comité cheque los datos que él ya analizó. Una vez que vean lo mismo que él ve, entonces el anuncio oficial podría darse mañana, jueves 10 de febrero.

Aunque desde enero las escuelas en Nuevo León permiten clases presenciales, esto se hace con un porcentaje reducido de alumnos. Con el anuncio que se espera que se haga mañana, será al 100%… más o menos.

Pese a que Samuel García dice que se regresará al “esquema original” (previo a la pandemia), lo cierto es que no será obligatorio que los padres de familia lleven a los niños a la escuela.

“¿Habrá sanción si no van? Pues no, la ley no contempla sanciones. (…) padre de familia que por algún motivo especial: frío, comorbilidad, o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea no les va a pasar nada”, aseguró el gober de Nuevo León.

Pero, ¿entonces los profesores trabajarán presencial y en línea a la vez? Ehrrrrr, bueno eso no lo aclaró Samuel García… seguramente mañana, cuando se haga el anuncio de manera oficial.

De acuerdo con las autoridades de Salud de Nuevo León, en el último corte se reportaron 561 nuevos casos COVID-19 en la entidad: “es la cifra más baja que hemos tenido durante el 2022, el último día que tuvimos 561 casos fue el día 29 de diciembre“, señaló la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín.