Denuncia Sánchez Cordero que incluso en el gabinete hay temas de misoginia

¡Tómenla! Este martes 20 de octubre durante un evento organizado por el Museo de la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunció que incluso en el gabinete federal hay “temas de misoginia muy considerables”.

Explicó que algunos de los miembros de las reuniones de Seguridad han llegado a no tomar en cuenta sus opiniones por el simple hecho de ser mujer y aunque ella tuviera razón y hubiera aportado algo importante.

“Había veces en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión y digo no por el presidente, al contrario el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento”, relató.