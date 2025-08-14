Lo que necesitas saber: El Metro de la CDMX reiteró que no se tolera ningún tipo de discriminación dentro de sus instalaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que una policía fue sancionada por prohibir el ingreso de una mujer transgénero al vagón destinado para mujeres y menores de edad de la estación Merced del Metro de CDMX.

Todo quedó grabado en un video que, como suele pasar en estos días, se hizo viral. Y aunque algunos usuarios están a favor de la policía y otros de la afectada, la realidad es que la policía no solo fue sancionada. También tendrá que tomar una capacitación sobre los derechos de la comunidad LGBITTTQ+.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Policía prohibe ingreso de mujer trans al vagón de mujeres

“Estas en una área restringida de mujeres. Tu no eres mujer, eres caballero”. Fueron las palabras que un elemento de la Policía Bancaría le dijo una mujer transgénero para evitar su ingreso al vagón exclusivo de mujeres. Y le pidió que se fuera al área mixta.

Sin embargo, la mujer afectada se dirigió con el jefe de sector, quien le permitió ingresar al vagón exclusivo. Acá les dejamos el momento entre ambas.

“La Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente”.

La mujer policía recibirá un ‘correctivo disciplinaria’ de parte de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativo de la Policía Bancaría Industrial. Además de que se abrirá una investigación interna que será integrada a su expediente.

Y por si todo eso no fuera suficiente, también deberá tomar algunos cursos de capacitación sobre los derechos de la comunidad LGBITTTQ+ y de equidad de género.

Captura de pantalla

El Metro de la CDMX reiteró que no se tolera ningún tipo de discriminación dentro de sus instalaciones.