Se sabía del pique que había entre Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum, pero lo encontrado en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc lleva el asunto a otro nivel (más gacho).

“¿A quién le vamos a partir su madre?”, preguntó Cuevas a sus “trabajadores”, luego de ver que las oficinas de la alcaldía ya habían sido tomadas por policías de la Secretaría de Seguridad de la CDMX… y de pedir “no caer en provocaciones”.

Foto: Cuartoscuro

Luego de una denuncia ciudadana, ayer por la noche, la Controlaría de Ciudad de México realizó una inspección en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, pues pa’ ver que encontraban… y no hubo que rascar mucho: a la vista se hallaron varios paquetes con propaganda en contra de la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el titular de la Contraloría, Juan José Serrano, fueron 13 con folletos y unas mantas las que se encontraron en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Cuauhtémoc. Dicho material claramente sería distribuido como parte de una campaña negra en contra de Sheinbaum: “Claudia convirtió la CDMX en tragedia, ¿la quieres en tu ciudad?”, dicen los folletos.

Captura de pantalla

Hasta el momento no hay un posicionamiento oficial de las autoridades de la CDMX sobre el hallazgo realizado en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. Mucho de lo que se sabe del asunto es gracias a videos difundido en redes.

Y que Sandra Cuevas se nos descontrola…

Si cuando chocó un Metro que ni en su alcaldía estaba, la alcaldesa de la Cuauhtémoc llegó en friega… pues no se esperaba menos ahora que el asunto le correspondía. Tras darse a conocer la toma de las instalaciones de la alcaldía que dirige, de inmediato Sandra Cuevas se hizo presente y desde ahí denunció en redes lo que dice fue una acción “anticonstitucional”.

Hoy @Claudiashein acabó con la democracia en la #CDMX, emprende el tercer ataque contra una alcaldesa electa democráticamente; más de 300 granaderos tienen tomada la alcaldía de manera ilegal. ¡Estoy lista para enfrentar esta nueva embestida y ganarle como siempre a Claudia! pic.twitter.com/PZ73aI1a9m January 27, 2023

Sin rechazar en primera instancia la propaganda negra que encontró la Contraloría en sus oficinas, Cuevas amenazó con emprender acciones legales en contra de los responsables de la inspección. Según la alcaldesa, porque los elementos privaron de su libertad a personal de la alcaldía y, además, les “robaron” sus teléfonos.

“Personalmente voy a denunciar a Claudia Sheinbaum Pardo, porque también privó mi libertad. Por todos los elementos de Seguridad, todos los granaderos que envió al edificio y que no me dejaron salir”.

captura de pantalla

Todo lo anterior lo advirtió Cuevas en el video que compartió en sus redes. Muy institucional… ahhhhh, pero en los que se grabaron por “fuerita”, cambió el todo: “¿a quién le vamos a partir su madre?”, preguntó la alcaldesa a “su gente”, la cual no tardó en chocar con elementos de Seguridad de la CDMX.

Cuando votaron por el #PRIANRD y en la boleta tacharon a @SandraCuevas_ sin saber su nombre, quién era ni su trayectoria, sólo por que les dijeron “quítale poder a morena”, ¿se imaginaron que sería así? ??



Ella representa claramente lo que es la alianza del ? de @ClaudioXGG. pic.twitter.com/UK4WOfLTZS January 27, 2023

Rodeada por reporteros, Cuevas inició rechazando la propaganda negra hallada en las oficinas de la alcaldía. Que fue sembrada dijo en primera instancia… sin embargo, fueron necesarias muy pocas preguntas para que se descosiera: “Ultimadamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad y no justifica un operativo de granaderos”…

Lo que quizás se le olvidó a Sandra Cuevas fue el pequeño detalle del uso de recursos públicos para tal fin… lo cual, según analistas, podría llegar ser denunciado como delito electoral. Pero este asunto seguro hoy (y los próximos días) seguirá.

Los Flyers que decía que no existían, ahora dice que siempre si, SÍ EXISTEN y son Flyers que reparte “todos los días” @SandraCuevas #DelincuenteConfesa. pic.twitter.com/beDM4sDyOQ — Janecarlo Lozano (@yancolozano) January 27, 2023