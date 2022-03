Sandra Cuevas pide licencia de su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc

Aplicando el “no me corren, yo me voy”, Sandra Cuevas acabar de pedir licencia de su cargo como responsables de la alcaldía Cuauhtémoc… aunque de por sí está suspendida.

La licencia que solicitó la alcaldesa sólo será por 15 días, comenzando desde el pasado 15 de marzo. Así que, en teoría, Sandra Cuevas regresará a sus funciones (suspendidas) el 30 del mes.

“La persona titular de la Unidad Administrativa que quedará como Encargado de Despacho será el Maestro Guadalupe Medina Romero, quien funge como Director General de Gobierno de este Órgano Político Administrativo”, señaló Cuevas en la solicitud de licencia para ausentarse, mostrado por Azucena Uresti.

Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo por el que Sandra Cuevas pidió la licencia de su cargo. Según lo previsto, hoy (17 de marzo) se llevará a cabo una nueva audiencia del caso que la tiene suspendida de sus funciones como alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Aunque varios medios indican que, con la celebración de la audiencia, se levantará la suspensión contra Sandra Cuevas, ésta podría extenderse hasta que todo el proceso sea resuelto. Como sea, con suspensión o no, la alcaldesa no regresará a chambear sino hasta finales de mes.

Sandra Cuevas acusa que los delitos que se le imputan (discriminación, abuso de autoridad, lesiones) son producto de un montaje orquestado por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Supuestamente, como venganza por no pasarse a Morena.

Al respecto, Sheinbaum se ha encargado de negar los señalamientos, asegurando que tanto el proceso, como la decisión de suspender a Cuevas de sus funciones como alcaldesa, son decisiones puramente jurídicas. Sin nada personal de por medio.

No obstante, el senador Ricardo Monreal (sí, el de Morena) dice lo contrario. Además de aceptar que es amigo de Sandra Cuevas, Monreal acusó que en la suspensión de la alcaldesa hay mucho elemento político y nada jurídico.

“Nunca, que yo recuerde, había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente, me preocupa el Estado de Derecho, porque soy de los que piensa que sólo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial”, señaló el senador.

Sandra Cuevas comenzó a ser investigada a raíz de la denuncia de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad local. Según los mandos, acudieron a la oficina de la alcaldesa de la Cuauhtémoc para checar asuntos relacionados con el comercio informal, sin embargo, todo acabó con agresiones verbales y físicas.