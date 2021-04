Saúl Huerta dice que acusación de abuso sexual es “una calumnia de la mafia del poder”

Mientras en la Cámara de Diputados Morena aplaza el desafuero en contra del diputado Saúl Huerta —aunque ya no sea de su bancada—, el diputado aseguró que las acusaciones de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de dos menores de edad… son una “calumnia de la mafia del poder”.

En una entrevista con Radio Fórmula, el diputado Saúl Huerta dijo ser inocente y pidió que se le respete la presunción de inocencia, pues ya ha sido linchado de manera mediática, sin que se le dé oportunidad de acreditar su inocencia en un proceso penal.

“Es una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder. Es una acusación en mi contra, pero también contra #Morena. Jamás abusé sexualmente del joven que me acusa y jamás le di una droga”, nos dijo #PorLaMañana el diputado Saúl Huerta. Aquí la entrevista completa: pic.twitter.com/0X7ufc72dB

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 29, 2021

¿Cuáles fueron los argumentos de Saúl Huerta para asegurar, por lo pronto, su inocencia? En realidad sólo tres aspectos que, de acuerdo con el diputado, son sospechosos. Van las declaraciones del legislador —quien, antes de ser acusado, pretendía reelegirse en la Cámara de Diputados.

Saúl Huerta rechaza acusaciones por abuso y violación: “Una calumnia que se genera desde la mafia del poder”

“Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la 4T, ya que me sembraron, me crearon, me generaron, toda esta circunstancia que me hacer parecer como culpable.

Sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso, no hubo intento de abuso y, mucho menos, hubo fuerza ni violencia”.

Huerta se quejó de que nadie ha pedido o revisado la carpeta de investigación —aunque se sabe que las carpetas no son públicas. Entonces, por esa razón nadie sabe que no hay elementos que lo incriminen en el caso.

Luego, el exdiputado de Morena desacreditó a la familia del adolescente —y las declaraciones del muchacho también.

“El joven, al narrar en una entrevista (…) va contando los minutos como sucedieron. Alguien que ha sido víctima no está al pendiente de lo que suceda con el reloj”.

También insinuó que la mamá del adolescente ya estaba preparada para grabar la conversación entre él y ella:

“Inmediatamente de eso, de que sucedió eso, yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las seis de la mañana está preparada para grabar una llamada”.

Al final, Saúl Huerta insistió en su inocencia y en que “los enemigos del poder” están lucrando con el caso.

Al menos dos denuncias

Sin embargo, Saúl Huera olvidó mencionar que la Fiscalía General de Justicia de CDMX lo investiga por dos casos —violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de dos menores de edad.

Y va otro dato: durante la entrega de la solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, Laura Borbolla, titular de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos y Atención a Víctimas de la Fiscalía, explicó que cuentan con las pruebas suficientes para sustentar una investigación, entre ellas están dictámenes periciales de química, genética y psicología.

Así es como ha ido avanzando el caso de Saúl Huerta, quien está a la espera de ser desaforado, proceso que podría tardar hasta septiembre.