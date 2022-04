Peleas y estantes vacíos: Se desatan compras de pánico por confinamiento en Shanghái, China

En redes sociales han comenzado a compartirse varios videos en los que se puede observar como personas en Shanghái, China, están realizando compras de pánico ante un nuevo confinamiento por la pandemia de COVID-19. De hecho, por esta misma razón, se han desatado muchas peleas y desabasto, pues han dejado miles de estantes de comida totalmente vacíos.

Se han compartido y viralizado muchos videos de como se han desatado compras de pánico en Shanghái, China, por un nuevo confinamiento por la pandemia de coronavirus. Es en estas imágenes que se puede ver como personas se han peleado por alimentos en los supermercados y como dejan sin alimentos a otros más.

Este nuevo confinamiento que anunciaron las autoridades de China para esta ciudad, de acuerdo con información de CNN, será a gran escala para evitar más contagios de COVID-19. Además está dividido en dos fases, pues primero se cerró la mitad del este de Shanghái para realizar durante cuatro días pruebas masivas y este próximo viernes seguirá la mitad del oeste.

Cabe señalar que Shanghái se ha convertido en el nuevo epicentro del peor brote de COVID-19 de China en dos años, ya que rompió un nuevo récord con alrededor de tres mil 500 casos de COVID-19.

A pesar de que las autoridades de China lanzaron un comunicado el fin de semana pasado para asegurar que los funcionarios locales se encargarían de que existieran suficientes suministros para el confinamiento, las compras de pánico se desataron.

Sí, se llenaron todos los mercados y supermercados que aumentaron su horario para intentar suministrar alimentos y recursos para todos los pobladores.

Por ejemplo, un usuario de redes sociales señaló que intentar comprar alimentos y otros productos era como luchar en una “batalla perdida”.

Local residents in Shanghai seen fighting over groceries as half of its 26 million residents are in lockdown, and other half entering lockdown soon. The narrator cusses & complains there’s nothing even left to fight over (locals are notoriously cutthroat). pic.twitter.com/srJY9vm9pT

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2022