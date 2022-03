Se estrella en China un Boeing con más de 130 personas a bordo

La información sobre este terrible accidente ocurrido en China es aún incierta. Lo que reportan diversos medios internacionales es que, luego de varias horas de búsqueda, no hay indicios de sobrevivientes.

Un avión de la aerolínea China Eastern se estrelló ayer, lunes 21 de marzo, en la región sur del país. Específicamente en la zona de Wuzhou, Guangxi. Según datos de la Administración de Aviación Civil de China, la aeronave llevaba a 132 personas a bordo, entre miembros de la tripulación y pasajeros.

La aerolínea informó del accidente por medio de un comunicado inicial. De acuerdo con China Eastern Airlines, el avión Boeing 737 (perteneciente a Yunnan Co, una de sus subsidiarias) perdió el contacto mientras volaba sobre Wuzhou. La aeronave realizaba un vuelo con rumbo a Guangzhou.

“Se ha confirmado que el avión se estrelló con 132 personas a bordo, de las cuales 123 son pasajeros y nueve tripulación”.

Según comunicado de la aerolínea china, hasta el momento se desconocen las causas del accidente. “La compañía cooperará con las investigaciones”, las cuales ya fueron comenzadas por las autoridades.

LIVE on @AlJazeera: The Boeing 737-800 crash in China – the worst air disaster in recent history for the nation – has sent shockwaves across the aviation sector, not least because the footage reveals a horrifying nosedive consistent with the initial data available. #MU5735 pic.twitter.com/as4zELBPqr

— Alex Macheras (@AlexInAir) March 21, 2022