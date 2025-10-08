Lo que necesitas saber: No es la primera vez que personal de la SEDENA se ve involucrado en el asesinato de civiles... y menos en Tamaulipas.

La noche del 6 de octubre, militares que viajaban en tres vehículos por la carretera Ciudad Mante-Tampico sacaron sus armas para disparar en contra de civiles… jornaleros que iba en una camioneta. Según los miembros de la SEDENA, lo hicieron porque “percibieron una amenaza su integridad”.

Según la SEDENA, la camioneta de los jornaleros traró de embestir a uno de sus vehículos

Lo anterior fue confirmado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en un documento que ha sido divulgado en diversos medios. Según la versión de los militares, la amenaza a la integridad física de la que hablan la percibieron al ver que la camioneta “trató de embestir” a uno de los vehículos en los que viajaban.

“Después de algunas maniobras, [los militares] hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres resultaron heridas”, confirma la SEDENA en el comunicado en el que se explica que, luego del ataque, se le dio primeros auxilios a los heridos y se les traslado a un hospital cercano, pero en el trayecto uno más perdió la vida. Seis muertos en total dejó este “incidente”.

Habría una testigo de los hechos: Elefante Blanco

La SEDENA señala que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió la investigación correspondiente, mientras que los militares implicados en el asesinato de las seis personas ya fueron separados de sus cargos. No han sido detenidos, sólo han acudido en calidad de “presentados” a las instalaciones de la FGR.

De acuerdo con Elefante Blanco, las personas atacadas por los militares se dedican a labores agrícolas: son jornaleros. Dos de ellos siguen recibiendo atención médica en el hospital Carlos Canseco de Tampico, Tamaulipas.

Las investigaciones del caso continúan y, según Elefante Blanco, una mujer (la cual puede verse en imágenes de lo sucedido) sería la principal testigo de cómo sucedieron realmente las cosas. Ella podría confirmar si realmente había razones para que los militares creyeran que los jornaleros eran una amenaza a su integridad.