SEGOB no ve mucha relación entre agresiones contra candidatos y elecciones

Aunque hubo candidatos que prefirieron abandonar sus campañas con tal de salvar la vida, ahora resulta que las amenazas y agresiones en su contra no tienen que ver con las elecciones intermedias. Eso dice la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero…

¿Entonces a razón de qué hubo tanto candidato balaceado? Es la pregunta que surge… pues bueno, según doña Cabecita de Algodón, las agresiones en contra de los candidatos están más vinculadas con… pues con otros asuntos, como viejas confrontaciones o presiones de parte de organizaciones e, incluso, con broncas con el crimen organizado. Pero una relación directa con las elecciones, pues no.

“Son hechos reprobables, sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral”, aseguró Olga Sánchez Cordero durante su participación en una reunión con los 32 presidentes de los institutos electorales de las entidades del país.

“Les informo que, entre los conflictos, hechos e incidentes hasta hoy registrados, la secretaría a mi cargo, puede distinguir motivaciones claramente diferenciadas”, agregó la titular de la SEGOB… y estas motivaciones son:

1) “Conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originaria”, 2) organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y anexas, que se aprovechan del clima electoral para meter presión a la resolución de sus demandas y 3) “las acciones criminales, que afectan sobre todo el ámbito municipal”.

Por lo anterior señalado, según el reporte de La Jornada, la encargada de SEGOB afirmó que las decenas de agresiones contra candidatos son hechos focalizados en sólo unos cuantos municipios del país… los cuales no afectarán a muchas de las casillas electorales que se montarán el próximo 6 de junio. Sí a algunas, pero no a muchas.

“Los casos en que se podría afectar una elección municipal son contados. Creo que sobran dedos de las manos para dar cuenta de ellos”, presumió Sánchez Cordero en su mensaje, el cual concluyó invitando a los responsables de la elección a hacer lo posible para que “el domingo 6 sea un día de intensa y fructífera actividad cívica, de confianza y certidumbre ciudadana”.