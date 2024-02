Lo que necesitas saber: Una de las banderas de AMLO es el "no intervencionismo"... y que lo pida una de las senadoras de Morena, ¿pues cómo?

¿Pos cuál ultraderecha, si ya batearon a Eduardo Verástegui?… y sobre todo, ¿no que no al intervencionismo? Preguntas que salen de escuchar a la senadora de Morena, Lucía Trasviña, pidiéndole un paro al gobierno de Estados Unidos.

Ultraderecha de EEUU está financiando a ultraderecha de México, dice morenista

Durante la reunión que tuvieron los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la morenista Lucía Trasviña pidió “help” al diplomático. Valiéndole que una de las banderas de AMLO es el “no intervencionismo” (y más cuando se trata de extranjeros metiéndose con la política nacional), la legisladora solicitó a Salazar que el gobierno de Biden haga algo para evitar el ascenso de la “ultraderecha” en México.

“Le pedimos apóyenos, porque no queremos que la ultraderecha venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias”, señaló la senadora de Morena al acusar que grupos gringos de dicho movimiento están financiando a los de acá, de México… cuando estos “fueron los protectores del crimen organizado”.

Evidentemente, Lucía Trasviña no se refirió al movimiento de Eduardo Verástegui, el cual ha sido identificado como lo más cercano a la ultraderecha en México. ¿Entonces? Pues a la “ultraderecha” que quiere regresar al poder, que más bien es la derecha. El PAN, pues.

“Como embajador no me meto en la política de México”: Ken Salazar

Como era de esperarse, el embajador Ken Salazar dijo “a nosotros ni nos metan” y, en respuesta a la senadora de Morena, adelantó que ni él ni el gobierno de Estados Unidos se meterán en un asunto que es exclusivo de los mexicanos… es decir, las próximas elecciones presidenciales.

“Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación, como la hemos tenido”, agregó Ken Salazar al rápidamente batear la petición de Lucía Trasviña.

De inmediato se esparció por el Senado la petición de la legisladora de Morena y llegaron las críticas de parte de la oposición que de traidora y “queda-bien” con los gringos no bajaron a Trasviña. “Me parece antinacionalista, me parece entreguista, me parece de verdad lambiscón con Estados Unidos esa actitud”, señaló el senador Germán Martínez.

Senadores como Manuel Añorve y Julen Rementería –del PRI y PAN, respectivamente– señalaron que lo de Trasviña fue un llamado al intervencionismo en las futuras elecciones, por lo que analizarán si meten (o no) una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

