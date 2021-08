SEP recomienda que sus profesores… ¡compartan globos y los inflen juntos!

Están viendo la tempestad y no solo no se hincan, parece que le echan porras a Tláloc. Y es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se acaba de aventar una puntada que no creíamos posible… pero sí es neta. Con el regreso a clases envuelto en la polémica por el repunte de la tercera ola de COVID, las autoridades le recomendaron una “curiosa” actividad a sus profesores.

La dichosa dinámica implica que compartan globos —sí, globos inflados directito de los pulmones de sus compañeros.

Con el fin de hacer más ameno el regreso a clases presenciales o solidarizarse con estos meses tan complicados, la SEP compartió esta guía para profesores de educación inicial, pero una de las dinámicas llamó bastante la atención.

Aparece, oficialmente, en la página 1o de la Guía de Trabajo del Consejo Técnico Escolar.

La controvertida dinámica de los globos comienza con todos los maestros de educación inicial escribiendo una frase motivadora en un trozo de hoja en blanco. De ahí, la tienen que meter al pedazo de látex y soplarle, con enjundia, todo el contenido de sus pulmones al interior.

Ya saben… con gotículas, partículas y todo lo que, desde hace 18 meses, sabemos es una de las principales fuentes de contagio de COVID.

Para acabarla de amolar, la SEP recomienda que jueguen a la papa caliente con los globos inflados de sus compañeros mientras ponen una canción de Rigo Tovar. No, no estamos bromeando. De verdad, recomiendan que pongan la de “¡Oh qué gusto de volverte a ver!”

Cuando termine, piden tomar un globo que no sea el tuyo y reventarlo para leer qué dice el papel.

La idea es que los profesores del nuevo ciclo escolar se compartieran mensajes positivos, pero la actividad se ha hecho viral por la curiosa capacidad de la SEP de no notar la tarugada… digo, las complicaciones de su recomendación. Fumarse el aire de desconocidos, compartir globos con otros profesores y reunirte con personas que no has visto son todo lo que las autoridades no recomiendan.

Y eso que no estamos contando que, una buena parte de los mexicanos no tiene las fuerzas suficientes para soplar un globo por las secuelas de COVID.