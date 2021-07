AMLO advierte que habrá clases presenciales en agosto “llueva, truene o relampaguee”

Ya ni porque el fin de semana la CDMX y el Estado de México regresaron a “naranja” en el semáforo de riesgo epidemiológico, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no deja lugar a la posibilidad de mejor dejar un rato más las clases virtuales… no: serán presenciales sí o sí.

Durante su gira por Veracruz, AMLO anunció que las clases presenciales en todo el país serán retomadas en agosto… por ahí de finales de mes, ya que esa es la fecha en la que se tiene contemplado el inicio del nuevo ciclo escolar en instituciones de educación básica.

“Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee. Es bueno el sistema de educación a distancia pero no es lo mismo, la escuela es el segundo hogar”, señaló el presidente.

Desde que se decretó emergencia sanitaria en México a causa de la pandemia (hace casi año y medio), las escuelas del país han permanecido cerradas por completo… por ahí, en algunas entidades se ha intentado retomar las clases presenciales, pero la mayoría del país continúa con el sistema a distancia.

“Ya fue bastante [sin clases presenciales]”, lamentó AMLO, quien en su discurso aseguró que sólo México y Bangladesh llevan más tiempo con las escuelas cerradas… situación que debe cambiar ya, sobre todo porque la escuela es el lugar “donde se socializa el conocimiento”.

El regreso a clases presenciales es una decisión que AMLO sabe de antemano que no será popular. Sin embargo, señaló, ya está acostumbrado a que siempre haya negativas a sus proyectos. “Como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen ‘no’. En vez de despertar en ‘sí’, despiertan en ‘no’”.

Esta reiteración de AMLO de que las clases presenciales van “sí o sí” se hace en el fin de semana en que las autoridades han determinado que, debido al alza de contagios COVID-19, es necesario regresar a “naranja” en el semáforo de riesgo epidemiológico… y bueno, aunque los especialistas alertan por esta tercera ola, para AMLO se trata de “pequeños rebrotes”… los cuales serán atendidos con la seriedad que se debe, pero que no representan un impedimento para retomar actividades.

“Desde luego, vamos a seguir apoyando para enfrentar la pandemia, no vamos a confiarnos porque hay un rebrote, no como los dos anteriores, pero tenemos que seguir vacunando”, señaló AMLO, un poco recordando lo que López-Gatell señaló el martes pasado, al indicar que la pandemia ya no será enfrentada como hace un año, ya que las condiciones no son las mismas, ahora se cuenta con hospitales preparados y, sobre todo, ya está en marcha la vacunación anti COVID-19.