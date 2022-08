Y después de los rumores que se desataron en redes la noche del 8 de agosto, AMLO descartó que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), será la nueva encargada de la SEP, tras la salida de la maestra Delfina Gómez.

“La necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario”, respondió AMLO a un reportero que preguntó qué onda con la SEP, si María Elena Álvarez-Buylla iba a ser la titular tal cual había trascendido en redes.

Foto: Presidencia.

María Elena Álvarez-Buylla no va a la SEP

“¿Quién es María Elena? Es que no lo sabe la gente porque ha sido muy maltratada. Miren, tiene tres cualidades cuando menos, profesional y si hay duda fue, no en este gobierno, si no en los anteriores, premio nacional de Ciencia. Dos: es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí que es una vergüenza. Y tres: tiene dimensión social”.

Así las flores que le echó AMLO a María Elena Álvarez-Buylla, enumerando sus cualidades y que justo por ellas, la directora del Conacyt se va a quedar donde tiene que estar.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Tiene convicciones y piensa en el pueblo, tons por eso no va a ir a Educación”, remató.

Toda esta info ha surgido en contexto del cambio que hay en la SEP. Sabemos que la aún titular de la Secretaría de Educación Pública se va para contender por la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2023.

AMLO explicó que ya mero van a decir quién se queda en su lugar. Y justo por eso, ayer —8 de agosto— estuvo sonando el nombre de la titular del Conacyt como la sustituta.

Los cambios

Aun sin ser Elena Álvarez-Buylla la nueva titular de la SEP, este será el tercer cambio importante en esta secretaría.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

El primer cambio fue cuando en febrero de 2021 Esteban Moctezuma salió de la SEP para irse a la Embajada de México en Estados Unidos y en su lugar se quedó Delfina Gómez, en medio de la pandemia de COVID, las clases a distancia, el regreso a clases presenciales y la deserción escolar.