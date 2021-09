Sequía provoca crisis energética en Brasil, gobierno pide reducir uso de aire acondicionado, planchas y regadera

Mientras que las tormentas tienen a Nueva York como en película apocalíptica, en Brasil la escasez de lluvias ha hecho que el gobierno acepte que hay una serie crisis energética… tanto que ya se ha pedido a la población reducir el uso de artículos de la vida cotidiana.

Para que se vea que la cosa va en serio, ayer por la noche el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, salió en cadena nacional para explicar cómo está la situación. De acuerdo con el funcionario, debido a la sequía el gobierno de Brasil está solventando el consumo de energía con base en las reservas de agua.

¿Y qué tiene que ver el agua con la energía eléctrica?, preguntaría quien cree que la luz viene de los postes y nomás. Pues bueno, la sequía tiene que ver, ya que en Brasil la producción de energía se basa en centrales hidroeléctricas… entonces, sin lluvia, las presas que abastecen dichas centrales están más secas que lengua de crudo y ahí el problema.

Pues bueno, así está la situación… y como no pinta para mejorar este año, el ministro Albuquerque pidió a la población reducir el uso de tres artículos en específico: el aire acondicionado, planchas eléctricas y regaderas… principalmente para tomar baños de agua caliente.

No vídeo de hoje, o Iluminildo, o led mais fofinho e inteligente do pedaço, vai dar dicas de como economizar e realizar o consumo consciente da energia elétrica em casa. #consumoconscienteja #consumoconsciente #energiaeletrica

👉 Conheça também o site: https://t.co/Mt39Qg1BH0. pic.twitter.com/rfh3xUUlNQ — ANEEL (@ANEEL_govbr) August 31, 2021

“Aprovechen la luz natural, y, preferiblemente, dejen para las mañanas y los fines de semana las duchas calientes, el aire acondicionado y la plancha”, pidió el funcionario.

Para acabar de amolar la situación que atraviesa Brasil, se prevé que haya un incremento en el servicio de energía eléctrica de alrededor del 6.7%. De esto no habló el ministro, pero sí solicitó reducir el consumo de energía… no sólo por cuestiones de sequía, sino para que no se castigue tanto el bolsillo.

“Los consumidores que se sumen a este llamado y economicen energía, seguramente serán recompensados y podrán tener una reducción en las cuentas de la luz”, señaló el funcionario, pidiendo bajar el switch no sólo a consumidores del hogar, sino también a comercios e industrias.

Así como aquí en México, los problemas de sequía en Brasil se arrastran desde casi todo el año. En el caso del país sudamericano, comenzaron a encenderse las alarmas desde mayo. De acuerdo con El País, se espera que la situación se prolongue unos meses más… quizás en el cambio de estación haya una ligera mejoría.