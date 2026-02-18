Sergio Mayer pidió licencia indefinida como diputado desde el 17 de febrero de 2026 y entró a La Casa de los Famosos (Telemundo). El trámite es legal; lo que está en discusión es el mensaje y el “para qué”.

Lo que necesitas saber: Sergio Mayer pidió licencia indefinida como diputado desde el 17 de febrero de 2026 y entró a La Casa de los Famosos (Telemundo). El trámite es legal; lo que está en discusión es el mensaje y el “para qué”.

El nombre de Sergio Mayer volvió a explotar en redes, pero no por una iniciativa o debate en San Lázaro: el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó su solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del martes 17 de febrero de 2026, y esa misma noche se confirmó su participación en la sexta temporada de La Casa de los Famosos (Telemundo).

La polémica no es “si puede” (porque sí existe el mecanismo), sino por qué se usa y qué mensaje manda cuando un cargo de representación pública se “pausa” para entrar a un reality.

La licencia de Sergio Mayer: qué se aprobó (y desde cuándo)

De acuerdo con un boletín de Comunicación Social de la Cámara, “en votación económica” el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), a partir del 17 de febrero de 2026.

¿La ley permite que un diputado pida licencia? Sí. ¿Bajo qué reglas?

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que:

La suplencia procede cuando el/la diputado(a) propietario(a) obtiene licencia .

. Las y los diputados tienen derecho a solicitar licencia por causas específicas (enfermedad, desempeñar un empleo público con sueldo, postularse a otro cargo cuando sea requisito, trámites judiciales, cargos dentro de su partido, etc.).

por causas específicas (enfermedad, desempeñar un empleo público con sueldo, postularse a otro cargo cuando sea requisito, trámites judiciales, cargos dentro de su partido, etc.). La solicitud se presenta al Pleno , que decide si la acepta, y debe estar firmada y fundada ; la Mesa Directiva verifica que se base en alguna de las causas previstas.

, que decide si la acepta, y debe estar ; la Mesa Directiva verifica que se base en alguna de las causas previstas. Cuando hay reincorporación, se notifica al suplente en funciones.

Ojo: el Reglamento enumera causas, pero en lo público que circula del caso lo verificado es que la licencia se aprobó y que es por tiempo indefinido desde el 17 de febrero de 2026.

Lo del reality: Sergio Mayer entra a La Casa de los Famosos 6 (Telemundo)

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo se estrenó el 17 de febrero de 2026, con Sergio Mayer como parte del elenco.

En esa edición aparecen (entre otros nombres que se han manejado en listas de participantes) figuras como Laura Zapata y creadores de contenido como Kunno y Caeli.

El punto crítico: el problema no es el trámite, es el “para qué”

A ver: sí, se puede. La Cámara tiene reglas para pedir licencia y que entre el suplente. Eso existe y no es un “hack”.

Pero lo que está haciendo ruido no es el trámite, es el uso.

Porque cuando un diputado pide licencia por tiempo indefinido y el motivo práctico (en el timing, al menos) es entrar a un reality, la pregunta no es legal, es básica:

¿en qué momento el cargo de diputado se volvió algo que puedes pausar porque te salió una temporada de tele?

Y aunque entre el suplente y “no se quede vacío”, el mensaje es terrible: que la chamba para la que te eligieron se puede tratar como agenda flexible, mientras lo mediático sí se atiende puntual.

En un país donde la gente ya desconfía de la política, esto se siente como gasolina al cinismo: “mira, hasta para el reality sí hay disciplina”.