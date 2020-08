Sheinbaum permanecerá aislada tras tener contacto con caso positivo a COVID-19

Por medio de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se aislará en su casa en los próximos días hasta que se aplique una prueba por COVID-19 ya que estuvo en contacto el domingo con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo a la nueva cepa de coronavirus.

Explicó que se encuentra en perfectas condiciones y seguirá atendiendo todos los asuntos a distancia y conectándose a conferencia.

Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia. https://t.co/KYt22BWohI

Este mismo día y también por su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, informó que dio positivo a COVID-19, que se siente bien y que ya avisó a todas las personas con las que tuvo contacto para que tengan precauciones. El secretario y la jefa de Gobierno Sheinbaum tuvieron contacto el domingo pasado.

Explicó que seguirá al frente de sus funciones a distancia desde su casa.

Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa. pic.twitter.com/prFcmQPadf

— José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (@JASRA1) August 10, 2020