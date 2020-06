Sheinbaum no reforzará su seguridad tras ataque a secretario de Seguridad

Este 26 de junio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio una conferencia tras el ataque al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, en la cual informó que hay 12 personas detenidas y tres personas muertas: dos guaruras del funcionario y una mujer que pasaba por el lugar.

Confirmo que el Secretario de Seguridad Ciudadana @OHarfuch está bien y fuera de peligro. Lo que sucedió tiene que ver con el gran trabajo que la @SSC_CDMX está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en la Ciudad, en coordinación con las fuerzas federales. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2020

Luego del atentando que se produjo a las 6:38 de la mañana en Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en Lomas de Chapultepec; la mandataria detalló que la Fiscalía General de Justicia de la capital ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y que después se dará mayor información.

¿Qué acciones se tomarán tras este ataque al secretario de Seguridad?

Por otra parte, dio a conocer que ya hay trabajos coordinados con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y con Martín Salvador Morfín Ruiz, Comandante de la Primera Zona Militar, para estar al tanto de nuevas acciones delictivas tras el ataque a Omar García Harfuch.

Al preguntarle a Claudia Sheinbaun si reforzará su seguridad tras estos hechos, la Jefa de Gobierno respondió que no, que seguirá con la misma que siempre ha tenido y declaró que hasta el momento no se sabe de alguna amenaza hacia algún integrante de su gabinete.

Sobre esto, indicó: “Es la seguridad que siempre he tenido. No hay ningún reforzamiento en este momento si no es el equipo de seguridad que siempre me acompaña”.

Igualmente Sheinbaum comentó que las cámaras del C5 grabaron los ataques contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero reiteró que se proporcionará mayor información después de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia.

¿Qué hay con las personas fallecidas?

Lamentablemente dio a conocer que tras este atentado contra el funcionario hay tres personas fallecidas: dos guaruras del secretario de Seguridad y una mujer que pasaba por el lugar. No obstante, señaló que ya mantiene contacto con los familiares y que éstos recibirán todo el apoyo necesario.

Recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, quien sólo fue herido durante el atentado, publicó en sus redes sociales que fueron atacados por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

Así lo señaló: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”.

Al preguntarle a Claudia Sheinbaum sobre esta publicación, la Jefa de Gobierno sólo indicó que habrá más información al respecto después de las averiguaciones de la Fiscalía.