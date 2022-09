Sí PAN, PRD y PRI no van juntos, quién fregaos le va a hacer frente a Morena… así que, por eso, “háblensen”, pide el empresario Claudio X. González a la oposición por medio de la organización “Sí por México”, la cual dirige.

“En la actual coyuntura del país, la unidad es indispensable para seguir avanzando juntos hacia un México democrático, de libertades plenas, próspero e incluyente”, señala el comunicado difundido por la organización “Sí por México” de Claudio X. González.

Ante la inminente ruptura de la coalición “Va por México”, el empresario les recuerda a los partidos de oposición los logros que han tenido en los últimos años. Bueeeeeeno, no han conseguido disminuir la popularidad de AMLO, ni tampoco darle vuelta en elecciones federales… pero qué tal resistir a las intenciones de destruir al INE o estatizar la industria energética.

“Esta amplia alianza opositora a la que convocamos es imprescindible también para ganar las elecciones de Estado de México y Coahuila en el año 2023, así como para lograr la alternancia en el año 2024”.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

El llamado de “Sí por México” de Claudio X. González se da en medio de la ruptura “temporal” de la alianza “Va por México”, compuesta por PRI, PAN y PRD…

Por su no saben “quiubole con la oposición”, pues resulta que ésta está pasando por una época no muy buena, luego que el PRI presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa muy del agrado de AMLO y la 4T: ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

Al presentarla, de inmediato saltaron en el PAN y PRD y fue el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, quien advirtió que, si el PRI no daba marcha atrás a la iniciativa, pues ahí moría, mano: “Va por México” desaparecía.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Como el líder nacional del PRI dijo “amenazas a mí no”, el PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición de los tres partidos de oposición. “Estamos en una suspensión temporal de la alianza con el PRI, porque no hay congruencia en la oratoria constitucional que evite la militarización del país”, confirmó Marko Cortés en entrevista para Así las cosas.

Sin embargo, para regocijo de Claudio X. González y demás miembros de “Sí por México”, el panista anunció que habrá una reunión con el priismo para ver en qué términos se puede dar el restablecimiento de los compromisos de “Va por México”.

“Hay priistas inconformes en el Senado, se ha comentado que no van a votar (por la propuesta de diputados del PRI)”, aseguró el líder del PAN. Y pues sí: el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dejado más que claro que no apoya la propuesta de sus propios colegas tricolores: PRI vs PRI.