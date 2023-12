Lo que necesitas saber: Otros de los “especialistas” invitados por Xóchitl Gálvez para su equipo son: Fernando Gómez-Mont, Josefina Vázquez Mota y José Ángel Gurría… casi puro vinculado con el gobierno de Felipe Calderón.

Sale Silvano Aureoles, entra la Inteligencia Artificial… o quién sabe con qué (o quién) vaya a suplir Xóchitl Gálvez al exgobernador de Michoacán, porque éste ya avisó que se baja de su flamante equipo.

Foto: @Silvano_A

Silvano Aureoles acusa “descalificaciones” de parte de Xóchitl Gálvez

Nomás una semana y cachito duró Silvano Aureoles como parte de Fuerza y Corazón por México (la alianza PRIAN… más PRD, para más fácil). Ayer, muy inesperadamente (y tantito desapercibidamente), el exgober michoacano anunció que mejor no acepta el cargo que se le dio dentro del equipo de la virtual candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con Silvano Aureoles, la razón por la que se baja del grupazo que en 2024 irá por la presidencia de la República es por diferencias con Xóchitl Gálvez. Mejor dicho, porque la panista habla mal de él… lo descalifica.

Xóchitl Gálvez dice que desapareció las micheladas en barrió de la Miguel Hidalgo / Foto: Yerenia Rolón.

Entonces, “ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, señaló Silvano Aureoles en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Aureoles coordinaría el área de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio

Para que los de Morena no vayan a ir “sobres”, para querer ofrecerle una candidatura o algo, Silvano Aureoles avisa que renuncia al equipo de Xóchitl, pero a la oposición. “Tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”.

A principios de mes, Silvano Aureoles fue anunciado como el que sería cargo de coordinar el área de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio por México. A grandes rasgos, su trabajo consistiría en organizar foros ciudadanos en los que expondría el tema que se le encargó. Otros de los “especialistas” invitados por Xóchitl Gálvez son Fernando Gómez-Mont, Josefina Vázquez Mota y José Ángel Gurría… puro vinculado con el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, por lo que se ve, como que ahí no tenía cabida el perredista.

Te puede interesar