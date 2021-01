Abusados: No habrá un simulacro de sismo en CDMX el 20 de enero

¿Te llegó al grupo de la familia o viste en redes sociales que mañana 20 de enero habrá un simulacro de sismo en la Ciudad de México? No te creas esa información porque es completamente falsa. Recientemente en redes sociales ha circulado información de que mañana habrá un simulacro en la ciudad y se hace un llamado a todos para que estén preparados.

Pero no es cierto.

La ficha de información sí es real y si la publicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pero es del año pasado, no de este 2021.

Por medio de un comunicado, Protección Civil CDMX explicó que las imágenes difundidas son de un ejercicio que se celebró el año pasado pero no corresponden a un evento que esté programado para mañana.

Es importante que por la pandemia de COVID-19 no se pueden hacer llamados para aglomeraciones ya que se contribuiría a la cadena de contagios de coronavirus.

#IMPORTANTE ⚠️

Sobre la imagen que circula por redes sociales, ésta es relacionada al ejercicio celebrado el año pasado, por lo que no corresponden a un evento programado para el día de mañana.

Mantente informado a través de medios oficiales y evita compartir información falsa pic.twitter.com/7FO2T1BcH3 — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 19, 2021

¿Qué debo hacer si sí tiembla aunque no haya simulacro?

En cuanto suene la alarma sísmica, evacúa el inmueble en el que te encuentres lo más rápido posible aplicando el ya conocido no corro, no grito, no empujo. Ubica la zona de seguridad más cercana y permanece en el lugar hasta que las autoridades lo indiquen. Si te encuentras manejando, aléjate de postes de luz y edificios altos, oríllate y mantén las direccionales encendidas.

Con la pandemia de COVID-19 procura usar cubrebocas pero si no te es posible por salir rápido, manten sana distancia de los demás.