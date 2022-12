La Secretaría de Salud de Guanajuato reconoció que está frente a una situación atípica y, por lo pronto, está organizando un equipo con la estatal para investigar 15 casos presuntamente relacionados con el Síndrome de Guillain-Barré y registrados en un IMSS de León.

De estos casos, lamentablemente 10 personas han fallecido y otras tres ya fueron dadas de alta.

Foto: @miguelpuertolas

Y aquí va información importante: el común entre este grupo de personas es el padecimiento de enfermedades renales crónicas y parálisis facial —patrón que ha sorprendido a la gente de León, entre otras cosas por la situación sanitaria que ha vivido Durango con los casos de meningitis. Aunque en Guanajuato, la Secretaría de Salud local ha descartado cualquier relación.

Investigan posibles casos de Síndrome de Guillain Barré en IMSS de Guanajuato

Los casos se registraron entre el 10 de octubre y 22 de noviembre de este 2022 en el Hospital General de Zona (HGZ) 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Luego, en una entrevista del 12 de diciembre, el secretario de Salud de Guanajuato Daniel Alberto Díaz explicó que la causa de la muerte de estas 10 personas podría estar relacionada con el Síndrome de Guillain-Barré.

Foto: José Alfredo Carbajal-Cuartoscuro.

Pero para afirmarlo y confirmarlo es necesario hacer una investigación, que ya está próxima y cuya información oficial la darán pronto, o al menos eso dijo Daniel Alberto Díaz.

Por cierto, el secretario de Salud de Guanajuato sí mencionó que hasta el momento tienen descartada la meningitis y que los casos en el IMSS de León no están relacionados con lo que sucedió en 4 hospitales privados de Durango.

Aquí las palabras de Díaz y citadas por La Jornada:

“Hay que decirlo hay cierta psicosis respecto a lo que estábamos viendo en Durango. En primer lugar, decir que no es el mismo tema. No existe asociación epidemiológica, por lo tanto, no habría porqué alarmarse. Es un comportamiento atípico de algo que parece ser un Síndrome de Guillain Barré”.

¿Qué es?

Este síndrome es una enfermedad en la que el sistema inmune de una persona ataca al sistema nervioso, provocando inflamación de los nervios y que se traduce en la debilidad en las piernas, brazos y torso.

Su intensidad puede aumentar a tal grado de provocar parálisis y poner en riesgo la vida de las personas —cuando hay interferencia con la respiración, presión sanguínea y el ritmo cardiaco.

Foto: Secretaría de Salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento se desconoce la causa exacta del Síndrome de Guillain-Barré, pero lo que sabemos es que puede presentarse después de una infección viral respiratoria o gastrointestinal —y se estima que una de cada 100 mil personas la padece.