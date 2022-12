¿Buenos días? Se registra sismo de magnitud 6 este 11 de diciembre

Ahora sí uno ya no puede despertarse tarde y tranquilo durante un domingo cualquiera. Y lo decimos porque la mañana de este 11 de diciembre la alerta sísmica sirvió como despertador (muy malo) para muchas personas gracias a un sismo registrado en Guerrero.

De acuerdo con reportes preliminares brindados por el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento que percibimos este domingo fue de magnitud 6 y se originó al sur del municipio de Técpan, en Guerrero, alrededor de las 8:31 de la mañana.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 17 km al SUR de TECPAN, GRO 11/12/22 08:31:30 Lat 17.07 Lon -100.67 Pf 10 km pic.twitter.com/dfSmx1wqFA December 11, 2022

Un sismo de magnitud 6 accionó la alerta sísmica este 11 de diciembre

A través de sus cuentas oficiales, AMLO indicó que el reporte entregado indicó que el temblor ocurrió en la Costa Grande de Guerrero, en Técpan: “Está aplicándose el plan de Protección Civil. Informaremos pronto”, indicó el presidente en un tuit.

Por su parte, Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no tiene registro de incidentes después del sismo en la CDMX, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un sobrevuelo donde no se reportan daños.

Se originó en Guerrero y para muchas personas fue imperceptible

Hasta el momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero no ha dado más detalles de lo ocurrido en el estado donde se originó el sismo, por lo cual no sabemos aún las afectaciones que ha dejado este movimiento que para muchos no fue tan perceptible en CDMX.

Hablando de, les recordamos que pueden denunciar en caso de no haber escuchado la alerta sísmica en su colonia (abajito les dejamos la info) y en caso de que sí, igual les sugerimos irse en fa por un bolillo a su panadería más cercana.