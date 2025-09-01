Lo que necesitas saber:
Afganistán es uno de los países en condición de pobreza cuya situación se ha empeorado, a raíz de que el gobierno de Estados Unidos cesó la ayuda que antes proporcionaba.
Los reportes de medios internacionales hacen prever que las perdidas por el sismo de 6 grados que se registró en Afganistán serán mayores.
Hasta el momento, el calculo deja cifras de 800 muertos y más de 2,500 heridos.
Kunar, la provincia de Afganistán más afectada
El sismo ocurrió alrededor de la medianoche de ayer, 31 de agosto. Aunque impactó en varias provincias de Afganistán, se reporta que la que más afectaciones presenta es Kunar.
Kunar es una provincia cercana a zonas montañosas, por lo que el impacto fue mayor, debido a desgajamientos e inundaciones.
Se han reportado varias réplicas del sismo
Aunque “sólo” fue de 6 grados, las afectaciones del sismo en Afganistán se magnificaron debido a que éste ocurrió en la parte superficial terrestre. Las replicas no han permitido acabar de cuantificar los daños.
Las labores de rescate continúan y, según se prevé, el número de muertos podría ser mayor a los 800 ya contabilizados. Además, se estima que hay cientos de personas atrapadas entre los escombros y el lodo que cayó de las montañas.
Las condiciones climatológicas no son favorables para las tareas de rescate. Además, se reporta que varios caminos quedaron totalmente bloqueados por los escombros.