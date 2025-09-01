Lo que necesitas saber: Afganistán es uno de los países en condición de pobreza cuya situación se ha empeorado, a raíz de que el gobierno de Estados Unidos cesó la ayuda que antes proporcionaba.

Los reportes de medios internacionales hacen prever que las perdidas por el sismo de 6 grados que se registró en Afganistán serán mayores.

Hasta el momento, el calculo deja cifras de 800 muertos y más de 2,500 heridos.

terremoto en Afganistán, 2025 / Captura de pantalla

Kunar, la provincia de Afganistán más afectada

El sismo ocurrió alrededor de la medianoche de ayer, 31 de agosto. Aunque impactó en varias provincias de Afganistán, se reporta que la que más afectaciones presenta es Kunar.

Terremoto en Afganistán, 2025 / Captura de pantalla

Kunar es una provincia cercana a zonas montañosas, por lo que el impacto fue mayor, debido a desgajamientos e inundaciones.

terremoto en Afganistán, 2025 / Captura de pantalla

Se han reportado varias réplicas del sismo

Aunque “sólo” fue de 6 grados, las afectaciones del sismo en Afganistán se magnificaron debido a que éste ocurrió en la parte superficial terrestre. Las replicas no han permitido acabar de cuantificar los daños.

Rescate de sobrevivientes, sismo en Afganistán / Captura de pantalla

Las labores de rescate continúan y, según se prevé, el número de muertos podría ser mayor a los 800 ya contabilizados. Además, se estima que hay cientos de personas atrapadas entre los escombros y el lodo que cayó de las montañas.

Terremoto en Afganistán, 2025 / Captura de pantalla

Las condiciones climatológicas no son favorables para las tareas de rescate. Además, se reporta que varios caminos quedaron totalmente bloqueados por los escombros.