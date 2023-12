Lo que necesitas saber: El sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica porque la energía permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad y su magnitud fue menor a 5

Seguimos en el mes donde llueve como agosto, tiembla como septiembre pero es diciembre. Este sábado 23 se registró un sismo de magnitud 4 en Manzanillo, Colima.

Sismo de magnitud 4 con epicentro en Manzanillo, Colima

El Sismológico Nacional confirmó que el sismo se registró a las 10:18 de la mañana de este sábado. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros y no ameritó alerta sísmica.

Las autoridades de Manzanillo activaron todos los protocolos por esta situación; afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas ni afectaciones hasta el momento.

@SismologicoMx

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

“Dicho sismo no activó la alerta sísmica debido a que su magnitud no fue mayor a 5. De acuerdo a los reportes preliminares, no se reportan afectaciones en ninguno de los diez municipios de la entidad”, informó Protección Civil del Estado de Colima tras el sismo registrado en la mañana.

Por otro lado, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el sismo de Manzanillo no ameritó la activación de la alerta sísmica “porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad”.

Imagen: SASMEX

El movimiento fue detectado en 3 estaciones sismo sensoras y varios testimonios de redes sociales señalan que sí se sintió fuerte el jalón, pero por fortuna todo bien.

“Fue más el estruendo que el movimiento, pero sí estuvo feito”

“Se sintió fuerte aquí en club Santiago Manzanillo”

“En Manzanillo se percibió fuerte y rápido“

“Retumbó en la casa donde estoy en estos momentos“

El sismo también se percibió en Jalisco

Como el epicentro estuvo en Manzanillo, el sismo fue perceptible también en algunas zonas de Jalisco cercanas. Protección Civil de ese estado compartió también un breve informe para llamar a la calma a su población.

“Se realiza monitoreo para descartar afectaciones tras un sismo que se presentó a las 10:18 hrs. con epicentro cercano a Manzanillo, mismo que fue percibido de forma leve en algunas localidades de la Región Costa Sur de Jalisco. De momento sin reporte de afectación”.

Te puede interesar