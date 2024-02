¿Lo sintieron? Sismo de magnitud 5 activa alerta sísmica en CDMX

Lo que necesitas saber: Un sismo de magnitud 5 activó la alerta sísmica este sábado 17 de febrero. Al parecer no fue perceptible en CDMX y otras partes aledañas.

Primero la lluvia inusual que nos mandó Tlaloc este sábado 17 de febrero (que para nada es queja) y ahora, un sismo magnitud 5 que nos sacó el susto de la vida. Y es que seguramente escucharon que la tarde de este sábado se activó la alerta sísmica en la CDMX y otros estados cercanos.

Sí, ya a este punto del partido no es algo nuevo que la tierra se mueva (de hecho en la CDMX los últimos días se han sentido algunos movimientos telúricos). Sin embargo, llamó la atención para muchos que el sismo de este sábado 17 de febrero no se sintió en varias partes de la capital.

Informó el @SSNMexico de un sismo de magnitud preliminar 5 con epicentro localizado a 24 km al norte de Coyucs de Benítez, Guerrero, #México.

En #CDMX se activó la alerta sísmica.

Autoridades no reportan daños materiales ni víctimas pic.twitter.com/IjHzU0fFiA — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) February 18, 2024

El sismo de este sábado tuvo lugar al norte de Guerrero

A pesar de eso, el Sismológico Nacional indicó a través de su perfil de X que el sismo de hoy tuvo lugar al norte de Coyuya de Benitez, en el estado de Guerrero.

El movimiento empezó alrededor de las 6 de la tarde con un minuto y por fortuna podemos confirmar que todo quedó en el sustote que nos dio el sonido de la siempre aterradora alerta que ya todos conocemos).

Foto: Sismológico Nacional

Sin daños en CDMX ni Guerrero

Y decimos eso de que lo podemos confirmar, porque las autoridades ya lo hicieron. Por medio de sus redes sociales, tanto Martí Batres como AMLO informaron que no hay daños que reportar en las diferentes entidades donde se alcanzó a percibir el sismo, así como explicar por qué sonó la alerta sísmica en CDMX si se trató de un sismo imperceptible.

“Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños”, fue el mensaje del jefe de Gobierno de CDMX.

Mensaje de Batres sobre el sismo

“Sobre el temblor en la Costa Grande de Guerrero, con epicentro a 24 km de Coyuca de Benítez, me informa la gobernadora Evelyn Salgado que habló con el presidente de ese municipio, Ossiel Pacheco Salas, y afortunadamente no hay daños; tampoco en Morelos ni en la Ciudad de México”, señaló AMLO.

Mensaje de AMLO sobre el sismo

Las personas en la Condes y Roma evacuaron edificios por activación de la #AlertaSísmica en la #CDMX sin embargo no se percibió ningún #sismo pic.twitter.com/4g0FFBuD2u — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) February 18, 2024

Reporte del @SSNMexico

Sismo en #Guerrero #México ??

-M5.0 (moderado)

-Prof 23km

-Epicentro: 23 km al N de Coyuca de Benítez #Gro

Febrero 17/18:01h

Al sonar la #alertasísmica en #CDMX la gente salió de sus casas. No hubo percepción del temblor. pic.twitter.com/tzGTxcATYG February 18, 2024

