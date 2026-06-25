Lo que necesitas saber: El sismo se sintió en varias ciudades venezolanas como Caracas, Valencia y Maracay.

La tarde-noche de este 24 de junio, Venezuela vivió momentos de incertidumbre luego de que se registraran dos fuertes movimientos sísmicos que sacudieron gran parte del país y rápidamente encendieron las alarmas.

Y es que, según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo fue de magnitud 7.1 y, minutos después, se registró otro de 7.5, ambos con epicentro cerca de la ciudad de Morón, en el estado de Carabobo.

Debido a su intensidad, el sismo se sintió en varias ciudades venezolanas como Caracas, Valencia y Maracay, además de países vecinos y algunas islas del Caribe.

Tras el terremoto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras zonas del Caribe, ya que existía la posibilidad de corrientes peligrosas y cambios en el nivel del mar.

Sin embargo, conforme las autoridades analizaron la información del sismo y el comportamiento del océano, determinaron que ya no existía una amenaza importante de tsunami, por lo que el aviso fue cancelado pocas horas después.

Mientras tanto, en Venezuela continúan las labores para evaluar los daños que dejó el terremoto. Hasta el momento se han reportado afectaciones en edificios, cortes de energía eléctrica y fallas en los servicios de comunicación en algunas zonas, aunque las autoridades siguen revisando el alcance de los daños.

En los videos que ya circulan en redes sociales se pueden observar edificios con daños estructurales, fachadas afectadas y parte del techo de un inmueble en el aeropuerto que colapsó tras el movimiento, aunque las autoridades aún continúan evaluando las afectaciones provocadas por el sismo.

Por ahora quedará esperar los reportes oficiales para conocer el alcance de los daños que dejó este terremoto en Venezuela y determinar si existen más afectaciones o víctimas conforme avancen las labores de evaluación.