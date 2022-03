Reporteros de Sky News graban el momento en que son emboscados por saboteadores rusos en Ucrania

Qué momentos más gachos se vivieron en Ucrania, que, además, fueron captados por las cámaras de los reporteros de Sky News. En un video reciente —publicado por el mismo medio— quedó documentado la forma en la que fueron emboscados por el Ejército y cómo, a pesar de identificarse como prensa, les seguían disparando.

Afortunadamente todos los reporteros se encuentran con vida, aunque sí están lesionados y bastante espantados.

La historia contada por los reporteros de Sky News es tremenda y nos muestra cómo evoluciona la guerra en Ucrania. “Áreas de ataques y tácticas se alteran, campos de batalla aparecen instantáneamente en zonas silenciosas y lugares estremecidos, se convierten en silencio”, comentan.

El equipo de reporteros de Sky News cuenta que tuvo un día de la patada… que fue empeorando a cada minuto. Comenzaron con una cobertura fallida en la ciudad de Bucha, a unos cuantos kilómetros de la capital. En el camino se encontraron con muchos puertos de control, con militares y con caminos cerrados.

Al final, después de horas, no pudieron llegar a Bucha y tuvieron que regresar a Kiev.

Los caminos que habían recorrido horas antes, se encontraban abandonados. “Había escombros en los caminos, pero eso es normal ahora”, cuenta Stuart Ramsay, corresponsal en jefe de Sky News. “No había soldados y todo estaba desierto”.

En ese momento comienza el video que rápidamente se ha estado haciendo viral en el mundo entero. Una explosión alcanza el coche en el que viajaban, se poncha una llanta y se deja caer una lluvia de balas interminable. Se rompen cristales, puertas, asientos y hasta el volante termina en el piso. Las chispas y las balas los alcanzan.

Los corresponsales intentan gritar que son periodistas británicos, pero nada funciona.

Los periodistas atacados—que cuando vean el video se preguntan por sus nombres— eran el camarógrafo Richie Mockler, el productor Martin Vowles, la productora Dominique Van Heerden, el fixer Andrii Lytvynenko y el rpincipal corresponsal Stuart Ramsay.

Escapan del coche, se avientan por un barranco y caminan por los laterales de la carretera hasta esconderse en una vieja fábrica. Ahí se refugiaron hasta que pasara la noche y la policía de Ucrania los rescatara. Ellos les explicaron que fueron emboscados por un escuadrón de saboteadores de Rusia que no usa los uniformes tradicionales.

