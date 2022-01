Sobrina de George Floyd recibió un disparo mientras dormía en Houston

En mayo del año pasado la policía de Minneapolis, en Estados Unidos, quedó en el ojo del huracán tras el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano.

Recientemente nos enteramos que la sobrina de Floyd, Arianna, una niña de 4 años, recibió un disparo en el abdomen mientras dormía en su cama, en su casa ubicada en Houston, Texas.

El pasado primero de enero de 2022, exactamente a las 3 de la mañana, la División de Agresiones Mayores y Violencia Familiar de la policía de Houston respondió al reporte de disparos dentro de un domicilio en Yellowstone Boulevrad.

El reporte indica que uno o varios sospechosos dispararon contra un departamento donde había 4 niños y dos adultos, siendo uno de los niños quien recibió un balazo en el torso. De inmediato la menor fue llevada a un hospital cercano donde fue operada y estabilizada.

Pero fue hasta este 4 de enero que salió a la luz que la menor que recibió el disparo fue Arianna, una sobrina de George Floyd. El padre de la niña explicó a la periodista Mycah Hatfield, de ABC 13, que se recupera en el hospital pero terminó con el pulmón e hígado perforados, además de tres costillas rotas.

Aunque la policía aún no ha ofrecido la descripción de los posibles responsables del tiroteo, la familia señaló que probablemente se trató de una bala perdida y no de un ataque directo en contra de la casa. De todos modos el llamado de las autoridades es que quien tenga información sobre lo sucedido, se comunique con la policía de Houston para determinar qué fue lo que pasó.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.

On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) January 4, 2022