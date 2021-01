Sociedad Europea de Cardiología expulsa a médico que le “deseó” una trombosis a AMLO

En cuanto AMLO dio a conocer que estaba contagiado de COVID-19, salieron a la luz muchas personas que no saben separar las diferencias políticas del odio personal. En redes sociales se desataron los mensajes que “deseaban” la muerte del Presidente (al grado de que Twitter advirtió que no toleraría eso), y uno de ellos fue del médico Diego Araiza, embajador en nuestro país de la Sociedad Europea de Cardiología.

Así como lo estás leyendo… los mensajes de odio contra AMLO luego de que confirmara su diagnóstico también vinieron de profesionales de la salud. Y el mensaje del cardiólogo Diego Araiza fue quizá el que más indignación causó, pues básicamente sugirió que lo medicaran con varios fármacos para que “en una de esas” le provocaran una trombosis.

“Alguien déjele HXCQ + AZTR + DOAC + esteroide. En una de esas le da una TV o una STD, o una DKA y nos libramos de algunos años de mañaneras”, decía su mensaje en alusión al contagio de AMLO.

El Dr. Diego Araiza escribió lo anterior en Twitter, pero al ver el impacto negativo que tuvo su “chistecito”, eliminó el mensaje y posteriormente publicó uno nuevo donde se disculpaba por lo dicho. El caso llegó a ser criticado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una conferencia matutina durante esta semana.

“Con respecto al tweet publicado el día de ayer sobre la salud del presidente, quiero pedir una disculpa pública y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos”, escribió el cardiólogo.

Diego Araiza indicó, además, que todo lo que dijo fue a título personal, para así deslindar a la institución a la que pertenece, y a sus colegas, de sus malos deseos contra AMLO. Finalmente deseó una pronta recuperación para el mandatario y para todos los mexicanos contagiados de coronavirus. Luego de eso cerró su cuenta de Twitter.

Pero a pesar de sus disculpas, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) no dejó pasar el caso así sin más. A través de sus redes sociales, manifestaron que reprueban totalmente la manera de expresarse por parte del médico, y anunciaron que ya no formará parte de sus representantes en México.

“La Sociedad Europea de Cardiología no respalda la desafortunada publicación personal de uno de sus embajadores en las redes sociales. Diego Araiza se ha disculpado públicamente y ya no será embajador de la sociedad, ya que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la ESC”.

.@escardio does not endorse the unfortunate personal post by one of its social media ambassadors. Diego Araiza has publicly apologised and will no longer be an ambassador for the society, as his message infringed ESC social media guidelines.

— European Society of Cardiology (@escardio) January 27, 2021