AMLO confirma en video que está bien y que ya se está recuperando

Este viernes 29 de enero, por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el primer mensaje en video, en sus redes sociales, desde que anunció que estaba infectado con el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. El mandatario agradeció las muestras de solidaridad, de afecto y las llamadas y mensajes que ha recibo de los mexicanos y de los mandatarios de todos los países del mundo.

Explicó que aunque todavía tiene COVID, los médicos le dicen que está pasando la etapa crítica, por lo que ahora se presenta públicamente para que no haya rumores o malos entendidos.

“Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes pero estos días no he estado así, portando otra ropa pero eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos“.

Afirmó que ha estado pendiente en particular de la pandemia y que continúa con la implementación de la estrategia para combatirla que empieza con que a nadie le falta una cama, médicos, enfermeras y equipos, así como medicamentos en los hospitales COVID.

Explicó que al momento no nos han rebasando las circunstancias y al final de cuentas lo importante es asegurar el suministro de vacunas para que la pandemia no siga causando daños.

“Me he dedicado a eso, hablé con el presidente Putin que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas, la Sputnik, y van a llegar esas vacunas ya, en unos días mas. Yo creo que para finales de la semana que viene”.

Ver en YouTube

Positivo a COVID-19

Fue hace 5 días cuando al presidente López Obrador anunció que había dado positivo a COVID-19 pero que sus síntomas eran leves. Recientemente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el presidente estaba prácticamente asintomático y que mostraba una recuperación positiva al coronavirus.

Desmintió todos los rumores que surgieron en redes sociales sobre su salud.