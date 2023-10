Lo que necesitas saber: Un soldado ucraniano llamó a soporte técnico en Rusia porque un tanque capturado por su ejército no estaba funcionando bien.

Resulta que hace un tiempo, el soldado de Ucrania identificado como Kochevnik capturó un tanque ruso T-72B3. La cosa es que en algún momento el tanque tuvo problemas que la industria local nomás no pudo resolver, por lo que tuvo que llamar a soporte técnico en Rusia.

Lo sorprendente es que sí le ayudaron. Eso sí, en Rusia no sabían que estaban brindando soporte a un soldado ucraniano que tenía problemas con un tanque capturado.

Soporte técnico en Rusia ayudó a un soldado ucraniano

Todo esto quedó grabado, no crean que es un cuento chino. Hace algún tiempo, un soldado ucraniano identificado como Kochevnik capturó un tanque ruso T-72B3, uno de los tanques más nuevos de Rusia y producto de la empresa Uralvagonzavod, que está en la ciudad de Nizhny Tagil.

La cosa es que, como explica Forbes, la industria ucraniana no tiene mucha experiencia en este modelo de tanques, a diferencia de otros tantos. Por eso cuando el tanque comenzó a tener problemas de funcionamiento y el problema no pudo resolverse de manera local, no hubo de otra mas que llamar a soporte técnico en Rusia.

Bueno, en realidad la llamada fue más como para molestar, pero la realidad es que sí funcionó.

El soldado Kochevnik explica que el tanque había estado tirando petróleo y sos compresores no funcionaban. Además el mecanismo eléctrico de rotación de la torreta no funcionaba correctamente.

Al realizar la llamada a soporte técnico de la empresa rusa, un hombre que se identificó como Aleksander Anatolevich prometió que informaría sobre los problemas de diseño a la planta central y que también avisaría a la fábrica de motores que está en Chelyabinsk.

Fue hasta casi el final de la llamada cuando el soldado confesó que era ucraniano y que su ejército había capturado al tanque que tantas fallas tenía a finales del año pasado, luego colgó la llamada riendo.

