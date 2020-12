Solsticio de invierno: ¿Por qué hoy es el día más corto del año?

Este 21 de diciembre, después del atardecer, después de 800 años podremos ver la “Estrella de Belén”, un fenómeno natural que ocurre cuando Jupiter y Saturno se conjuntan haciendo parecer que se trata de un planeta doble.

Pero no es lo único que sucede hoy.

Este 21 de diciembre también es la fecha del solsticio de diciembre que en el caso del hemisferio norte de nuestro planeta es el solsticio de invierno (con lo que entra oficialmente el invierno) y el solsticio de verano para el hemisferio sur (con lo que llega el verano.

Esto provocará que tengamos el día más corto del año…

Resulta que durante el solsticio de diciembre, el Sol alcanza su posición más al sur en les cielo sin importar en qué lugar de la Tierra se encuentre.

En el caso del hemisferio norte, en donde México se encuentra, el Sol va a recorrer su camino más bajo y más corto a través del cielo de este día, lo que significa que gracias al solsticio de invierno tendremos el día más corto del año si hablamos de horas de luz solar.

Pero ojo, esta reducción de tiempo de luz solar no tiene nada que ver con la distancia de la Tierra con el Sol.

Más bien se debe a la inclinación del eje de la Tierra. Durante el invierno, el Hemisferio Norte de nuestro planeta está inclinada hacia el lado opuesto del Sol, razón por la cual también el Polo Norte se queda en total oscuridad.

Today is the winter solstice in the Northern Hemisphere, marking both the beginning of winter and also the shortest day of the year in terms of daylight hours. In the Southern Hemisphere, summer is underway: https://t.co/rHlYAxV8f7 pic.twitter.com/j3pZr0amUD

— NASA (@NASA) December 21, 2020