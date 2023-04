Dormir puede salvar vidas. Y aunque piensen que decir esto es exagerado, lo cierto es que un equipo de especialistas en Australia le echó un ojo a los registros de accidentes automovilísticos en los últimos 20 años y encontró que conducir con menos de 5 horas de sueño es casi casi como manejar borracho.

Este equipo del Instituto Appleton de Ciencias del Comportamiento y la Universidad de Queensland revisó las conclusiones de 61 reportes relacionados con la cantidad de horas de sueño recomendadas y encontró que dormir menos de 5 horas está relacionado con el riesgo de tener un accidente automovilístico.

Y ojo, el riesgo sería doble, tal cual sucede con las personas que manejan en estado de ebriedad.

Conducir con menos de 5 horas de sueño es casi como manejar borracho

Junto con estos datos el equipo encontró que en los últimos 20 años los accidentes viales a causa de conductores en estado de ebriedad disminuyeron.

Los motivos son muchos y entre ellos están la presencia de la policía en las autopistas, la inversión en educación pública, el autocontrol de los mismos automovilistas y hasta la difusión de información útil sobre este tema.

Aunque… 20% de los accidentes viales registrados en Australia están relacionados con el cansancio.

Chequen aquí parte del reporte, tal cual fue publicado en la revista Nature and Science of Sleep, el 4 de abril:

“La fatiga del conductor es un factor contribuyente en aproximadamente el 20% de los accidentes automovilísticos. Mientras otros factores causales (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol) han disminuido en las últimas décadas”.

¿Cuánto sueño es necesario para conducir de manera segura?

La revisión de los 61 estudios ya mencionados arrojó que dormir menos de 5 horas está relacionado con un doble riesgo de tener un accidente vial —va de nuevo, como pasa con las personas que manejan en estado de ebriedad.

Entonces, a menos horas de sueño —descanso, coyotito, mimir—, mayor es el riesgo de tener un accidente.

Conocemos los datos pero, ¿qué hacer?

Con esta info en la mano, el equipo australiano se ha preguntado cómo prevenir los accidentes ocasionados por el cansancio de los conductores.

Porque una cosa es checar el consumo de alcohol de los conductores y controlarlo, pero, ¿qué hacer cuando una persona no ha dormido lo suficiente? No hay manera de controlar u obligar su descanso… O, ¿sí?

Por lo pronto, el equipo de la Universidad de Queensland propuso que los conductores que provocaron un accidente vial podrían enfrentar mayores responsabilidades ante la ley. Al menos, esa es una idea. ¿Ustedes qué opinan?

Si quieren checar a detalle este informe (‘How Tired is Too Tired to Drive? A Systematic Review Assessing the Use of Prior Sleep Duration to Detect Driving Impairment’), aquí les dejamos el enlace.