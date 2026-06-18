Lo que necesitas saber: El amparo sobre la prohibición de la eutanasia es promovido por una mujer que toda su vida se dedicó al cuidado de personas con enfermedades terminales y que ha sido diagnosticada con cáncer.

Seguramente ya vieron que en redes se está hablando sobre la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido… pero, ¿por qué? Resulta que la Suprema Corte decidió analizar un juicio sobre su regulación en México.

Imagen ilustrativa de eutanasia // Foto: Pexels.

Suprema Corte revisará amparo para analizar prohibición de eutanasia

Vamos por partes. El 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de reasumir su competencia para resolver un amparo y así poder analizar la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido.

“La SCJN reasumió su competencia originaria para resolver un amparo en revisión que le permitirá pronunciarse sobre la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido prevista en el orden jurídico sanitario y penal”, informaron.

El amparo fue promovido por una mujer que ha dedicado su vida a asistir a personas con enfermedades terminales y que fue diagnosticada con cáncer.

Espera que se declare inconstitucional esta prohibición prevista en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México para que se respete su autonomía para decidir sobre su muerte.

Votación de la Suprema Corte // X:@SCJN

Exactamente… ¿qué se piensa analizar?

Ahora, el tema de la eutanasia en nuestro país vuelve a la conversación. Los ministros primero deberán analizar el expediente para después discutir el tema a fondo.

Eso sí, el caso no es cualquier discusión. Requiere de un análisis sobre si el Estado puede imponer como única opción la muerte natural, incluso cuando una persona pretenda ejercer su autonomía para decidir sobre el fin de su vida.