¿Mushu? Un telescopio de la NASA observó una nebulosa en forma de dragón

¿Será a caso el guardián de las almas perdidas? Seguramente alguna vez en la vida volteaste al cielo y encontraste nubes en forma de perro, de elefante, de chile relleno o de mil cosas, pero ¿sabías que esto también puede suceder en el espacio?

Recientemente el telescopio espacial Spitzer de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos observó y fotografió una nebulosa formada por nube de gas y polvo. Esta nebulosa dragón se encuentra en la constelación Sagitario dentro de la Vía Láctea pero a unos 7 mil 800 años luz de nuestro planeta.

¿Pueden distinguir los ojos del dragón?

La nave espacial Spitzer se retiró definitivamente en enero de 2020 pero los científicos continúan extrayendo miles de datos en busca de nueva información sobre el universo. El astrónomo encargado de procesar esta foto es Robert Hurt, de Caltech, desde que 2003.

Fue este científico quien identificó en la foto la forma de Godzilla: “por causalidad miré una región del cielo que había examinado muchas veces antes pero nunca me había acercado. A veces si solo recorta un área de manera diferente, resalta algo que no veía antes. Fueron los ojos y la boca los que me rugieron Godzilla”.

Otros científicos han encontrado serpientes, viudas negras, cerebros humanos e incluso la nave especial Enterprise formadas entre nebulosas y estrellas.

La NASA explica que durante miles de millones de años se han formado grandes cantidades de estrellas y de material dentro de la nebulosa de Gozilla y que, durante toda su vida, libera gas y polvo que remédela constantemente la nube.

A simple vista, del ser humano, es imposible detectar estas nebulosas por lo que se usa luz infrarroja para poder penetrar las nubes y revelar regiones ocultas.

Para ello se utilizan 4 colores: azul, cian, verde y rojo. El azul y el cian representan longitudes de onda emitidas por estrellas, el color verde para polvo y moléculas orgánicas, mientras que el rojo para el polvo caliente de estrellas o las supernovas.

We look at clouds & let our imaginations run wild. In the spirit of Halloween, this nebula – a cloud of gas & dust – looks a bit like Godzilla. The star-forming region was captured by NASA’s retired Spitzer Space Telescope. See what the colors represent: https://t.co/RkQqfk2SpR pic.twitter.com/8qqwicyDZk

— NASA JPL (@NASAJPL) October 26, 2021