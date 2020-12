TEPJF revoca paridad de género en candidaturas a gubernaturas de 2021

El TEPJF ayer salió filoso: además de darle reversa a la decisión de INE de imponer medidas contra AMLO, para que ya no comentará sobre las elecciones federales, también hizo lo propio con el acuerdo para garantizar paridad de género en las candidaturas gubernamentales.

Por medio de un comunicado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que siempre no se le exigirá a los partidos políticos que siete de las 15 candidaturas a gubernaturas sean destinadas a mujeres en 2021… tal como lo había acordado el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Sala Superior del TEPJF consideró que al INE se le pasó la mano con eso de la paridad de género. Es decir, al ordenar a los partidos cómo repartir sus candidaturas, excedió sus facultades. El órgano electoral violó el principio de “reserva de ley”, señalaron los magistrados.

“El hecho de que a la fecha no existan directrices por parte de la legislatura para la postulación paritaria en gubernaturas, no habilita a las autoridades electorales a imponer obligaciones a los partidos políticos, pues se trata de una cuestión que, constitucionalmente compete definir en exclusiva a los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión”, establecieron los del TEPJF en sesión pública no presencial.

Para que para la próxima sí esté garantizada la paridad de género, los magistrados del Tribunal pidieron a los órganos legislativos irle moviendo a las leyes. Es más, si se apuran, no será hasta la próxima, sino ya, en las elecciones federales del 2021.

La paridad de género será responsabilidad de los partidos

El TEPJF pidió a los partidos políticos escuchar su corazón y, dependiendo de lo que les diga, comenzar a repartir las candidaturas gubernamentales de la forma más equitativa posibles. En otras palabras: checar sus políticas internas y respetar el principio de equidad de género que, en teoría, cada partido tiene. Algunos partidos como que sí quieren. A ver qué tal el resto.