Texas construye muro de carros contra migrantes de Haití; pide emergencia

Una nueva medida para evitar que migrantes ingresen a su territorio. Recientemente el gobernador de Texas en Estados Unidos, Greg Abott, anunció una nueva medida de su administración para evitar el paso de migrantes: una barricada de patrullas y vehículos gubernamentales a lo largo de la frontera con la ciudad Del Río.

El funcionario informó que el Departamento de Seguridad Pública de Texas está vigilando día y noche en coordinación con la Guardia Nacional.

Hace unos días, el gobernador Abbott pidió al presidente Joe Biden que declare estado de emergencia en Texa por la crisis de migrantes que se vive en Del Río.

Explicó que la llegada de migrantes, en su mayoría de Haití, ha empeorado la situación del campamento montado bajo el puente internacional que conecta la ciudad mexicana Ciudad Acuña y Del Río, en Texas.

Afirmó que el gobierno local no puede suministrar agua, alimentos o medicamentos a las familias que ahí están detenidas. Señaló que la población de Del Río no está equipada para manejar a tantos migrantes y que la pandemia de COVID complica mucho más la situación.

En las últimas semanas miles de migrantes Haitianos y de varios países han llegado a la frontera de México con Estados Unidos. Sin embargo, desde el domingo pasado Estados Unidos comenzó a deportar migrantes en tres vuelos desde Texas y con dirección a Haití.

Las autoridades reportaron que tan solo el domingo pasado, 19 de septiembre, al menos 13 mil migrantes estaban acabando debajo del puente internacional.

La Casa Blanca, por su parte, condenó el uso de riendas por parte de los guardias fronterizos a caballo para evitar el paso de los migrantes. Por su parte el jefe de Patrulla Fronteriza, Raúl Ortíz, explicó que ya se estaba investigando para evitar que hubiera más respuestas “inaceptables” por parte de la policía.

