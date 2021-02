Texas prohibe exportación de gas natural hasta el 21 de febrero

La tormenta invernal que ha golpeado a Estados Unidos dejó bajas temperaturas, cortes de agua, accidentes y apagones. Es por eso que este 17 de febrero el gobierno de Texas anunció medidas estrictas para restablecer poco a poco el servicio eléctrico.

Al momento todavía quedan unos 10 mil megavatios (MW) que están fuera de la red eléctrica del estado aunque durante este último día se han agregado alrededor de 6 mil MW, lo que equivale aproximadamente a 1.2 millones de hogares.

Además de esto, la generación de energía adicional a partir de carbón y otras fuentes continuará en funcionamiento durante todo el día y los pequeños generadores de gas natural agregarán MW de manera esporádica durante las próximas 24 horas.

Es por eso que el gobernador ordenó a los productores de gas natural no exportar fuera del estado hasta el 21 de febrero y en su lugar vendan el gas a proveedores dentro de Texas.

En este mismo sentido, la Junta de Examinadores de Plomería de Texas ahora tiene la facultad de otorgar licencias provisionales a plomeros de otros estados para aumentar la respuesta a la rotura de tuberías e inundaciones.

De igual forma el gobernador emitirá una exención que permite a los plomeros que actualmente tienen una licencia vencida para que puedan ayudar a los tejanos que lo necesiten después de la tormenta.

Las autoridades de Texas explicaron que se espera nieve y aguanieve en el noreste de Texas durante las próximas horas además de que otra ronda de lluvias atravesará la parte sur del estado durante las próximas 24 horas.

La mayor parte del estado seguirá enfrentándose a temperaturas bajo cero durante los próximos días.

Providing an update on Texas’ response to severe winter weather and power outages across the state > https://t.co/THyBTcgYwC pic.twitter.com/A3d1MwZ1tF

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) February 18, 2021