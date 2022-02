TFJA confirma que gobernador de San Luis Potosí deberá pagar deuda millonaria al SAT

Si ni Ricardo Salinas Pliego se salva del SAT, qué iba a poder hacer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo… ahora falta ver si el mandatario no se hace güey como el dueño de Elektra.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la deuda que el gobernador de San Luis Potosí tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 12 millones 300 mil pesos. Toda esa suma sólo por Impuesto Sobre la Renta, multas y recargos.

Aunque el gober potosino había metido amparo contra el cobro de la deuda, el TFJA calificó a tal acción como “inoperante”, ya que no ha logrado acreditar el origen de depósitos bancarios no declarados en 2013.

El fallo del Tribunal fue unánime: 10 votos a favor y ni uno solo en contra y con esto, se supone, quedan cerradas todas las maniobras legales que el gobernador de San Luis Potosí podía hacer para para evitar las multas derivadas del impago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre depósitos millonarios.

“Ricardo Gallardo Cardona no aclaró el origen de los depósitos bancarios observados por la autoridad por la cantidad de 1 millón 800 mil pesos al no proporcionar su contabilidad donde consta su registro ni exhibir la comprobación respectiva”, señaló la magistrada Magda Zulema Mosri.

Aunque este problemita con el SAT lo acarrea desde 2013, ni así el ahora gobernador dejó de andar de “travieso” con eso de los depósitos. De acuerdo con Proceso, Ricardo Gallardo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (SAT) por movimientos irregulares de dinero detectados… los cuales podrían suponer que hubo desvío de recursos.

Lo anterior no es poco. Según lo que se ha dado a conocer, de existir el desvío, este habría sido por alrededor de 724 millones de pesos, en afectación a las arcas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y de la ciudad de San Luis Potosí.

Dicha investigación no es nueva: en agosto de 2020, cuando Ricardo Gallardo todavía no era gobernador, fue formulada. Hasta la fecha sigue en pie… en teoría, ya que con eso de que ya es gober, pues la FGR no ha informado sobre avances, así que quién sabe.

Por cierto, Ricardo Gallardo llegó a la gubernatura en representación del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, siendo militante del primero… y con apoyo del líder nacional de Morena, Mario Delgado.